مجمع الشفاء الطبي في غزة يستقبل 170 حالة مرضية
التاريخ
12/8/2023 2:37:35 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 8 كانون الأول (بترا)- استقبل مجمع الشفاء الطبي 170 حالة مرضية مختلفة، وفق ما أعلنت وزارة الصحة بغزة.
وذكرت الوزارة في بيان صحفي لها اليوم، أن الطواقم الطبية في المجمع تتعامل مع الحالات المرضية بأساليب بدائية نتيجة انعدام المقومات الطبية اللازمة.
وناشدت كافة الجهات بالعمل على توفير الامكانيات الطبية والوقود لانقاذ الجرحى والمرضى.
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت المجمع الطبي ودمرت أقسام فيه، واخلت كافة الطواقم والمرضى واعتقلت عدداً منهم من بينهم مدير المجمع.
--(بترا)
ا ش/م ق/أس
08/12/2023 18:24:00
MENAFN08122023000117011021ID1107562152
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