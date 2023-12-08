أربعة شهداء جراء قصف الاحتلال منازل في جباليا شمال قطاع غزة

أربعة شهداء جراء قصف الاحتلال منازل في جباليا شمال قطاع غزة
التاريخ
12/8/2023 2:37:34 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 8 كانون الأول (بترا)- استشهد أربعة فلسطينيين وأصيب آخرون جراء استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي ثلاثة منازل في شارع عسلية في جباليا البلد شمال قطاع غزة.
وقصفت طائرات الاحتلال الطابق قبل الأخير من برج شوا وحصري في حي الرمال بمدينة غزة، وهو برج فيه عدد كبير من المكاتب الصحفية والمؤسسات.
--(بترا)
ا ش/م ق/أس
08/12/2023 18:05:38
MENAFN08122023000117011021ID1107562151
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