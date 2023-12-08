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أربعة شهداء جراء قصف الاحتلال منازل في جباليا شمال قطاع غزة

12/8/2023 2:37:34 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 8 كانون الأول (بترا)- استشهد أربعة فلسطينيين وأصيب آخرون جراء استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي ثلاثة منازل في شارع عسلية في جباليا البلد شمال قطاع غزة.
وقصفت طائرات الاحتلال الطابق قبل الأخير من برج شوا وحصري في حي الرمال بمدينة غزة، وهو برج فيه عدد كبير من المكاتب الصحفية والمؤسسات.
--(بترا)
ا ش/م ق/أس
08/12/2023 18:05:38

MENAFN08122023000117011021ID1107562151

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