مجمع الشفاء الطبي في غزة يستقبل 170 حالة مرضية

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 8 كانون الأول (بترا)- استقبل مجمع الشفاء الطبي 170 حالة مرضية مختلفة، وفق ما أعلنت وزارة الصحة بغزة.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي لها اليوم، أن الطواقم الطبية في المجمع تتعامل مع الحالات المرضية بأساليب بدائية نتيجة انعدام المقومات الطبية اللازمة.

وناشدت كافة الجهات بالعمل على توفير الامكانيات الطبية والوقود لانقاذ الجرحى والمرضى.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت المجمع الطبي ودمرت أقسام فيه، واخلت كافة الطواقم والمرضى واعتقلت عدداً منهم من بينهم مدير المجمع.

--(بترا)

ا ش/م ق/أس

08/12/2023 18:02:51