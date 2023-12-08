إنقاذ ستة أشخاص إثر حريق منزل بمنطقة شفا بدران

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 8 كانون الأول (بترا)- تمكنت الفرق المتخصصة في الدفاع المدني من إنقاذ ستة أشخاص إثر حريق منزل في محافظة العاصمة.
وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن فرق الإطفاء والإسعاف المتخصصة في مديرية دفاع مدني وسط عمان والشرطة، تعاملت اليوم الجمعة، مع حريق شب داخل منزل مكون من طابقين بمنطقه شفا بدران.
وأضاف، أنه عند الوصول للموقع وبوقت قياسي لم يتجاوز 10 دقائق، تبين وجود ستة أشخاص محاصرين على شرفة الطابق الثاني، حيث عملت فرق الغطفاء على إنقاذهم وتأمينهم إلى منطقة آمنة .
بدورها، عملت فرق الإسعاف على تقديم الغسعافات الأولية اللازمة لهم بنفس الموقع وحالتهم العامة حسنة، كما تم إخماد الحريق بالكامل والسيطرة عليه ومنع امتداده للشقق المجاورة.
--(بترا)
ل م/م ق/أس
08/12/2023 17:56:11
MENAFN08122023000117011021ID1107562149
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