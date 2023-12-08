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إنقاذ ستة أشخاص إثر حريق منزل بمنطقة شفا بدران

12/8/2023 2:37:31 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 8 كانون الأول (بترا)- تمكنت الفرق المتخصصة في الدفاع المدني من إنقاذ ستة أشخاص إثر حريق منزل في محافظة العاصمة.
وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن فرق الإطفاء والإسعاف المتخصصة في مديرية دفاع مدني وسط عمان والشرطة، تعاملت اليوم الجمعة، مع حريق شب داخل منزل مكون من طابقين بمنطقه شفا بدران.
وأضاف، أنه عند الوصول للموقع وبوقت قياسي لم يتجاوز 10 دقائق، تبين وجود ستة أشخاص محاصرين على شرفة الطابق الثاني، حيث عملت فرق الغطفاء على إنقاذهم وتأمينهم إلى منطقة آمنة .
بدورها، عملت فرق الإسعاف على تقديم الغسعافات الأولية اللازمة لهم بنفس الموقع وحالتهم العامة حسنة، كما تم إخماد الحريق بالكامل والسيطرة عليه ومنع امتداده للشقق المجاورة.
--(بترا)
ل م/م ق/أس
08/12/2023 17:56:11

MENAFN08122023000117011021ID1107562149

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