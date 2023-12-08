صحة غزة: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 17 ألفا و487 شهيدا

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 8 كانون الأول (بترا)- أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة، اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي، إلى 17 ألفًا و487 شهيداً، وإصابة ستة وأربعين ألفًا و480 ألف مواطن، 70% منهم من الأطفال والنساء.

وقال إن الاحتلال الإسرائيلي، ارتكب مجازر وإبادة جماعية لعوائل بكاملها في المدارس والأحياء السكنية. كما منع وصول سيارات الإسعاف لإخلاء الجرحى والشهداء من المناطق التي توجد فيها قواته العسكرية، لينزف الجرحى حتى الموت.

وذكر أن المستشفيات في اليوم الـ63 للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة استقبلت 313 شهيدًا و558 إصابة خلال الساعات الماضية، ومازال عدد كبير من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، مشيرًا إلى أن 618 مواطنًّا منهم 407 جرحى، و211 مريضًا غادر قطاع غزة عبر معبر رفح البري، وأن أقل من 1% من الجرحى فقط استطاع مغادرة معبر رفح البري.

كما قال إن الاحتلال الإسرائيلي ما زال يعتقل 36 كادرًا صحيًّا من قطاع غزة، على رأسهم مدير عام مجمع الشفاء الطبي الدكتور محمد أبو سلمية في ظروف قاسية وغير إنسانية، مبينًا أن الاحتلال الإسرائيلي ينفذ جرائم إبادة جماعية في المدارس ومسحًا للأحياء السكنية، شمال غزة، ويخرج مستشفياتها عن الخدمة.

وفيما يتعلق بالوضع الصحي في جنوب غزة، قال القدرة، إنه كارثي للغاية والمستشفيات فقدت قدراتها الاستيعابية في الأقسام، والعنايات المركزة، والإشغال فيها بلغ 262 %، مطالبا المؤسسات الدولية بالتدخل العاجل لتوفير الحماية والأدوية والوقود لمجمع الشفاء الطبي ومستشفيات شمال غزة من أجل تمكين الطواقم الطبية من إعادة تشغيلها وإنقاذ الجرحى والمرضى، والأطراف كافة بتوفير ممر إنساني آمن من أجل ضمان تدفق الإمدادات الطبية والوقود وخروج مئات الجرحى يوميا.

كما طالب الجهات الدولية بتوفير مستشفيات ميدانية عاجلة لشمال غزة، داعيًّا اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية بالتحرك الفوري للإفراج عن الكوادر الصحية المحتجزة لدى قوات الاحتلال الإسرائيلي.

--(بترا)

أ ش/م د/أس

08/12/2023 17:48:39