الكرملين: الخطة الأميركية لإقناع روسيا بالتفاوض بشروط أوكرانيا مستحيلة التنفيذ

MENAFN - Jordan News Agency)

موسكو 8 كانون الأول (بترا)- أكد الكرملين الروسي، اليوم الجمعة، أن الخطة الأميركية لإقناع روسيا بالتفاوض مع أوكرانيا بشروط كييف، مستحيلة التنفيذ.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، خلال مؤتمر صحفي، "إن الخطة الأميركية لإقناع روسيا بالتفاوض بشروط أوكرانيا، غير واقعية على الإطلاق، ومستحيلة التنفيذ".

وفي وقت سابق، صرّح النائب الأول لمساعد الرئيس لشؤون الأمن القومي جوناثان فاينر، أن الولايات المتحدة تحاول التأكد من أن روسيا ستضطر إلى التفاوض على تسوية في أوكرانيا في نهاية المطاف، بشروط مواتية لكييف.

وقال "نود أن يكون الأوكرانيون في نهاية العام المقبل، في موقف يدفع روسيا إلى اتخاذ قرار بحتمية الجلوس إلى طاولة المفاوضات، بشروط مقبولة لأوكرانيا، ومستندة لميثاق الأمم المتحدة، التي تضع في الاعتبار سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها، أو سيكون تعاملهم مع أوكرانيا أقوى، مدعومة بقاعدة أقوى في الولايات المتحدة وأوروبا وداخل أوكرانيا، وأكثر قدرة على الهجوم مرة أخرى".

--(بترا)

س ح/م د/أس

08/12/2023 17:18:03