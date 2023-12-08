الكرملين: الخطة الأميركية لإقناع روسيا بالتفاوض بشروط أوكرانيا مستحيلة التنفيذ

(MENAFN
- Jordan News Agency)
موسكو 8 كانون الأول (بترا)- أكد الكرملين الروسي، اليوم الجمعة، أن الخطة الأميركية لإقناع روسيا بالتفاوض مع أوكرانيا بشروط كييف، مستحيلة التنفيذ.
وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، خلال مؤتمر صحفي، "إن الخطة الأميركية لإقناع روسيا بالتفاوض بشروط أوكرانيا، غير واقعية على الإطلاق، ومستحيلة التنفيذ".
وفي وقت سابق، صرّح النائب الأول لمساعد الرئيس لشؤون الأمن القومي جوناثان فاينر، أن الولايات المتحدة تحاول التأكد من أن روسيا ستضطر إلى التفاوض على تسوية في أوكرانيا في نهاية المطاف، بشروط مواتية لكييف.
وقال "نود أن يكون الأوكرانيون في نهاية العام المقبل، في موقف يدفع روسيا إلى اتخاذ قرار بحتمية الجلوس إلى طاولة المفاوضات، بشروط مقبولة لأوكرانيا، ومستندة لميثاق الأمم المتحدة، التي تضع في الاعتبار سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها، أو سيكون تعاملهم مع أوكرانيا أقوى، مدعومة بقاعدة أقوى في الولايات المتحدة وأوروبا وداخل أوكرانيا، وأكثر قدرة على الهجوم مرة أخرى".
--(بترا)
س ح/م د/أس
08/12/2023 17:18:03
MENAFN08122023000117011021ID1107562147
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