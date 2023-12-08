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روسيا: بوتين يعلن الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة

12/8/2023 2:37:29 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

موسكو 8 كانون الأول (بترا)- أعلن الرئيس فلاديمير بوتين في حديث مع مجموعة من العسكريين خلال مراسم منحهم أوسمة البطولة في الكرملين اليوم، نيّته الترشح لولاية رئاسية جديدة، وفقا لوكالة نوفوستي الروسية .
وصرح الرئيس بوتين بنيته الترشح، خلال حديثه مع بطل جمهورية دونيتسك الشعبية أرتيوم جوغا أثناء مراسم تكريمه وفريق من العسكريين بمناسبة عيد "بطل روسيا" اليوم في الكرملين.
وكانت اللجنة المركزية للانتخابات الروسية، قد أعلنت الـ15 والـ16 والـ17 من آذار المقبل أياماً للتصويت في الانتخابات الرئاسية.
وقالت رئيسة اللجنة إيلا بامفيلوفا، إنه تم اعتماد قرار التصويت خلال ثلاثة أيام، نزولا عند مطالبات المواطنين لإتاحة وقت أطول للتصويت.
وجاء إعلان لجنة الانتخابات، غداة قرار مجلس الاتحاد الروسي تحديد الـ17 من آذار 2024 موعدا للانتخابات الرئاسية.
--(بترا)
س ح/م د/أس
08/12/2023 17:15:56

MENAFN08122023000117011021ID1107562146

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