روسيا: بوتين يعلن الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
موسكو 8 كانون الأول (بترا)- أعلن الرئيس فلاديمير بوتين في حديث مع مجموعة من العسكريين خلال مراسم منحهم أوسمة البطولة في الكرملين اليوم، نيّته الترشح لولاية رئاسية جديدة، وفقا لوكالة نوفوستي الروسية .
وصرح الرئيس بوتين بنيته الترشح، خلال حديثه مع بطل جمهورية دونيتسك الشعبية أرتيوم جوغا أثناء مراسم تكريمه وفريق من العسكريين بمناسبة عيد "بطل روسيا" اليوم في الكرملين.
وكانت اللجنة المركزية للانتخابات الروسية، قد أعلنت الـ15 والـ16 والـ17 من آذار المقبل أياماً للتصويت في الانتخابات الرئاسية.
وقالت رئيسة اللجنة إيلا بامفيلوفا، إنه تم اعتماد قرار التصويت خلال ثلاثة أيام، نزولا عند مطالبات المواطنين لإتاحة وقت أطول للتصويت.
وجاء إعلان لجنة الانتخابات، غداة قرار مجلس الاتحاد الروسي تحديد الـ17 من آذار 2024 موعدا للانتخابات الرئاسية.
--(بترا)
س ح/م د/أس
08/12/2023 17:15:56
MENAFN08122023000117011021ID1107562146
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.