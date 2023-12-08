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أذربيجان وأرمينيا تتفقان على تبادل الأسرى والتوصل إلى معاهدة سلام

12/8/2023 2:37:29 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 8 كانون الأول (بترا)- اتفقت أذربيجان وأرمينيا اليوم الجمعة، على تبادل الأسرى والعمل على تطبيع العلاقات والتوصل إلى معاهدة سلام، واتخاذ خطوات ملموسة لبناء الثقة بين البلدين.
وذكر بيان مشترك نقلته شبكة (سي إن إن): "تتشارك جمهورية أرمينيا وجمهورية أذربيجان في رؤية أن هناك فرصة تاريخية لتحقيق السلام الذي طال انتظاره في المنطقة، ويؤكد البلدان مجددا عزمهما على تطبيع العلاقات، والتوصل إلى معاهدة سلام على أساس احترام مبادئ السيادة والسلامة الإقليمية".
ويأتي هذا الاختراق بعد محادثات بين مكتبي الرئيس الأذربيجاني ورئيس الوزراء الأرميني.
وجاء في البيان: "تم التوصل إلى اتفاق على اتخاذ خطوات ملموسة نحو بناء الثقة بين البلدين".
وانخرطت الدولتان الجارتان في صراع دام لعقود حول إقليم ناغورني كاراباخ، وهي منطقة تقع في جبال القوقاز.
--(بترا)
رصد/ي أ/م ق/أس
08/12/2023 17:11:26

MENAFN08122023000117011021ID1107562145

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