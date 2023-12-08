أذربيجان وأرمينيا تتفقان على تبادل الأسرى والتوصل إلى معاهدة سلام

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 8 كانون الأول (بترا)- اتفقت أذربيجان وأرمينيا اليوم الجمعة، على تبادل الأسرى والعمل على تطبيع العلاقات والتوصل إلى معاهدة سلام، واتخاذ خطوات ملموسة لبناء الثقة بين البلدين.
وذكر بيان مشترك نقلته شبكة (سي إن إن): "تتشارك جمهورية أرمينيا وجمهورية أذربيجان في رؤية أن هناك فرصة تاريخية لتحقيق السلام الذي طال انتظاره في المنطقة، ويؤكد البلدان مجددا عزمهما على تطبيع العلاقات، والتوصل إلى معاهدة سلام على أساس احترام مبادئ السيادة والسلامة الإقليمية".
ويأتي هذا الاختراق بعد محادثات بين مكتبي الرئيس الأذربيجاني ورئيس الوزراء الأرميني.
وجاء في البيان: "تم التوصل إلى اتفاق على اتخاذ خطوات ملموسة نحو بناء الثقة بين البلدين".
وانخرطت الدولتان الجارتان في صراع دام لعقود حول إقليم ناغورني كاراباخ، وهي منطقة تقع في جبال القوقاز.
--(بترا)
رصد/ي أ/م ق/أس
08/12/2023 17:11:26
MENAFN08122023000117011021ID1107562145
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