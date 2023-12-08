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الكويت تدين وتستنكر السماح لمتطرفين بتنظيم مسيرة تحريضية عبر أحياء البلدة القديمة بالقدس

12/8/2023 2:37:28 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 8 كانون الأول (بترا)- أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار دولة الكويت، سماح سلطات الاحتلال الإسرائيلي لمتطرفين بتنظيم مسيرة تحريضية عبر أحياء البلدة القديمة في مدينة القدس المحتلة مرورا بالحي الإسلامي.
ووصفت الخارجية ذلك في بيان لها اليوم الجمعة، بأنه "في فعل مشين جديد يهدف لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها وخصوصا المسجد الأقصى المبارك"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الكويتية.
وأكدت رفض دولة الكويت لتلك الأعمال التي تعكس كمية العبث والاستفزاز والاستهانة بمشاعر المسلمين التي يحملها الاحتلال الإسرائيلي وهؤلاء المتطرفون والتدابير الخفية لتنفيذ مخططاتهم الخبيثة ضد تلك المقدسات.
وحذرت من مغبة تلك الانتهاكات التي تتحدى قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، مشددة على أهمية الدور الذي يضطلع به مجلس الأمن والمجتمع الدولي ومسؤوليته في إيقاف تلك الأعمال المرفوضة.
--(بترا)
رصد/ي أ/م ق/أس
08/12/2023 16:49:29

MENAFN08122023000117011021ID1107562144

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