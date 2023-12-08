الكويت تدين وتستنكر السماح لمتطرفين بتنظيم مسيرة تحريضية عبر أحياء البلدة القديمة بالقدس

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 8 كانون الأول (بترا)- أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار دولة الكويت، سماح سلطات الاحتلال الإسرائيلي لمتطرفين بتنظيم مسيرة تحريضية عبر أحياء البلدة القديمة في مدينة القدس المحتلة مرورا بالحي الإسلامي.
ووصفت الخارجية ذلك في بيان لها اليوم الجمعة، بأنه "في فعل مشين جديد يهدف لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها وخصوصا المسجد الأقصى المبارك"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الكويتية.
وأكدت رفض دولة الكويت لتلك الأعمال التي تعكس كمية العبث والاستفزاز والاستهانة بمشاعر المسلمين التي يحملها الاحتلال الإسرائيلي وهؤلاء المتطرفون والتدابير الخفية لتنفيذ مخططاتهم الخبيثة ضد تلك المقدسات.
وحذرت من مغبة تلك الانتهاكات التي تتحدى قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، مشددة على أهمية الدور الذي يضطلع به مجلس الأمن والمجتمع الدولي ومسؤوليته في إيقاف تلك الأعمال المرفوضة.
--(بترا)
رصد/ي أ/م ق/أس
08/12/2023 16:49:29
MENAFN08122023000117011021ID1107562144
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