مجلس الشورى القطري يدعو لحماية المرأة الفلسطينية من عنف الاحتلال الإسرائيلي

MENAFN - Jordan News Agency)

الدوحة 8 كانون الأول (بترا)- دعا مجلس الشورى القطري، إلى ضرورة حماية المرأة الفلسطينية مما تتعرض له من كل أصناف العنف والقهر والإذلال من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي المحتلة.

وأشارت نائبة رئيس المجلس الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي في بيان اليوم الجمعة، إلى أن ما يرتكبه الكيان المحتل من جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي وعدوان همجي وشرس على قطاع غزة منذ شهرين ضد الأشقاء الفلسطينيين أسفر عن استشهاد وإصابة وتشريد وتهجير قسري لمئات الآلاف منهم، مضيفة أن النساء والفتيات يشكلن النسبة الأكبر من هؤلاء الضحايا.

وشددت على ضرورة الوقف الفوري للعدوان الغاشم، ومنع الإستيلاء على الأراضي الفلسطينية بالقوة لإقامة مستوطنات عليها.

وتحدثت السليطي عن أوضاع المرأة الفلسطينية في ظل الأوضاع الراهنة والاعتداءات الإسرائيلية غير المسبوقة في التاريخ الحديث ضد النساء الفلسطينيات على وجه الخصوص، والشعب الفلسطيني بشكل عام.

وأكدت السليطي ضرورة تحرك المنظمات الدولية لحماية المرأة الفلسطينية، ومحاسبة إسرائيل على جرائمها التي تقوم بها ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، مشيرة إلى رفض شعوب العالم الحر لهذه الجرائم ووقوفهم إلى جانب الحق الفلسطيني، وخروجهم في مظاهرات مناصرة للفلسطينيين وضد العدوان الإسرائيلي في أنحاء كبيرة من العالم.

--(بترا)

م خ/م ق/أس

08/12/2023 16:39:25