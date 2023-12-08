Friday, 08 December 2023 11:09 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مجلس الشورى القطري يدعو لحماية المرأة الفلسطينية من عنف الاحتلال الإسرائيلي

12/8/2023 2:37:27 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

الدوحة 8 كانون الأول (بترا)- دعا مجلس الشورى القطري، إلى ضرورة حماية المرأة الفلسطينية مما تتعرض له من كل أصناف العنف والقهر والإذلال من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي المحتلة.
وأشارت نائبة رئيس المجلس الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي في بيان اليوم الجمعة، إلى أن ما يرتكبه الكيان المحتل من جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي وعدوان همجي وشرس على قطاع غزة منذ شهرين ضد الأشقاء الفلسطينيين أسفر عن استشهاد وإصابة وتشريد وتهجير قسري لمئات الآلاف منهم، مضيفة أن النساء والفتيات يشكلن النسبة الأكبر من هؤلاء الضحايا.
وشددت على ضرورة الوقف الفوري للعدوان الغاشم، ومنع الإستيلاء على الأراضي الفلسطينية بالقوة لإقامة مستوطنات عليها.
وتحدثت السليطي عن أوضاع المرأة الفلسطينية في ظل الأوضاع الراهنة والاعتداءات الإسرائيلية غير المسبوقة في التاريخ الحديث ضد النساء الفلسطينيات على وجه الخصوص، والشعب الفلسطيني بشكل عام.
وأكدت السليطي ضرورة تحرك المنظمات الدولية لحماية المرأة الفلسطينية، ومحاسبة إسرائيل على جرائمها التي تقوم بها ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، مشيرة إلى رفض شعوب العالم الحر لهذه الجرائم ووقوفهم إلى جانب الحق الفلسطيني، وخروجهم في مظاهرات مناصرة للفلسطينيين وضد العدوان الإسرائيلي في أنحاء كبيرة من العالم.
--(بترا)
م خ/م ق/أس
08/12/2023 16:39:25

MENAFN08122023000117011021ID1107562143

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث