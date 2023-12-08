مجلس الشورى القطري يدعو لحماية المرأة الفلسطينية من عنف الاحتلال الإسرائيلي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الدوحة 8 كانون الأول (بترا)- دعا مجلس الشورى القطري، إلى ضرورة حماية المرأة الفلسطينية مما تتعرض له من كل أصناف العنف والقهر والإذلال من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي المحتلة.
وأشارت نائبة رئيس المجلس الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي في بيان اليوم الجمعة، إلى أن ما يرتكبه الكيان المحتل من جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي وعدوان همجي وشرس على قطاع غزة منذ شهرين ضد الأشقاء الفلسطينيين أسفر عن استشهاد وإصابة وتشريد وتهجير قسري لمئات الآلاف منهم، مضيفة أن النساء والفتيات يشكلن النسبة الأكبر من هؤلاء الضحايا.
وشددت على ضرورة الوقف الفوري للعدوان الغاشم، ومنع الإستيلاء على الأراضي الفلسطينية بالقوة لإقامة مستوطنات عليها.
وتحدثت السليطي عن أوضاع المرأة الفلسطينية في ظل الأوضاع الراهنة والاعتداءات الإسرائيلية غير المسبوقة في التاريخ الحديث ضد النساء الفلسطينيات على وجه الخصوص، والشعب الفلسطيني بشكل عام.
وأكدت السليطي ضرورة تحرك المنظمات الدولية لحماية المرأة الفلسطينية، ومحاسبة إسرائيل على جرائمها التي تقوم بها ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، مشيرة إلى رفض شعوب العالم الحر لهذه الجرائم ووقوفهم إلى جانب الحق الفلسطيني، وخروجهم في مظاهرات مناصرة للفلسطينيين وضد العدوان الإسرائيلي في أنحاء كبيرة من العالم.
--(بترا)
م خ/م ق/أس
08/12/2023 16:39:25
MENAFN08122023000117011021ID1107562143
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