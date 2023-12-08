مسيرات حاشدة تندد بالعدوان الاسرائيلي الغاشم على غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان، محافظات 8 كانون الأول (بترا)- انطلقت بعد صلاة اليوم الجمعة، مسيرات حاشدة في عمان ومختلف محافظات المملكة تنديداً ورفضاً للعدوان الاسرائيلي المتواصل على أبناء الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية.

ودعا المشاركون الذين يمثلون مختلف أطياف المجتمع الأردني إلى الوقف الفوري للعدوان على غزة واعتداءات المستوطنين وجيش الاحتلال على أبناء الشعب الفلسطيني، منددين بازدواجية المعايير الدولية تجاه القضية الفلسطينية، مثلما طالبوا بالغاء جميع المعاهدات مع الكيان الإسرائيلي الذي يشن أشرس هجوم على الأرض والإنسان.

وثمنوا الجهود الكبيرة التي يبذلها ويقودها جلالة الملك عبد الله الثاني، وعلى مختلف المستويات للدفاع عن القضية الفلسطينية، مشددين على وقوفهم خلف القيادة الهاشمية الحكيمة في مساندة الشعب الفلسطيني ودعم قضيته العادلة واستعادة حقوقه الشرعية.

وانطلقت من أمام المسجد الحسيني بوسط البلد، ومن أمام مسجد عباد الرحمن في منطقة الدوار السادس باتجاه عبدون قرب السفارة الأميركية، مسيرتين حاشدتين، استنكر المشاركون فيهما الأعمال العدائية في قطاع غزة، ودعوا إلى الضغط على إسرائيل للوقف الفوري للعدوان الهمجي واعتداءات المستوطنين وجيش الاحتلال على أبناء الشعب الفلسطيني في القدس وباقي الأراضي الفلسطينية.

كما ندد المشاركون بمسيرة جماعات الهيكل المتطرفة وللمستوطنين وما تتخللها من اقتحامات للمسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف، مؤكدين رفضهم لسياسة التهجير لأبناء قطاع غزة، ووقف سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها إسرائيل بحق سكان القطاع، من خلال قطع المياه والكهرباء وقصف المستشفيات والمخابز ومنع دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.

كما استنكروا التواطؤ الدولي تجاه هذا العدوان والكيل بمكيالين في التعامل مع القضايا المصيرية للشعوب المستضعفة.

ونظمت الفاعليات الشعبية في معان عقب صلاة الجمعة أمام مسجد الشريف الحسين بن علي، اليوم، وقفة تضامنية لنصرة أهالي قطاع غزة في وقوفهم ضد العدوان الإسرائيلي، مؤكدين دعمهم المطلق لصمود الأهل في فلسطين أمام حملة الإبادة الجماعية والتدمير والتهجير التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في غزة والأراضي الفلسطينية.

وفي محافظة العقبة، نظمت الفعاليات الشعبية والحزبية والنقابية وقفة تضامنية دعماً للاشقاء في غزة والأراضي الفلسطينية وتنديداً بالعدوان الاسرائيلي الهمجي المتواصل على الأهل في القطاع .

وندد المشاركون في الوقفة بالعجز الدولي في وقف العدوان البربري على غزة، مشيرين إلى أن إرادة الشعب الفلسطيني جعلته متمسكاً في أرضه وقدم التضحيات من أجل فلسطين والمقدسات الإسلامية والمسيحية فيها.

وعبر المشاركون في المسيرة التي نظمتها فعاليات شعبية وشبابية وحزبية في الطفيلة، اليوم وانطلقت من أمام مسجد الطفيلة الكبير وسط المدينة، عن تضامنهم ومؤازرتهم للشعب الفلسطيني، في ظل الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال في قطاع غزة ضد المدنيين العزل .

وهتف المشاركون بشعارات تندد بجرائم الاحتلال وشجب الدعم الغربي لاسرائيل في إجرامها وعدوانها بحق سكان قطاع غزة والحصار الخانق المفروض عليهم، فيما رفع المشاركون في المسيرة يافطات لتأييد الشعب الفلسطيني، وطالبوا الدول العربية بنصرة غزة ودعم المقاومة، وإلغاء كل اتفاقيات التطبيع .

وفي نهاية المسيره التي جابت شوارع مدينة الطفيلة، عبر المشاركون في مهرجان خطابي عن دعمهم لصمود الأهل في غزة ضد سياسة الإجرام الإسرائيلي من قصف للمدارس والمساجد والكنائس واستهداف الأطفال والنساء والشيوخ والصحفيين.

كما نددت مسيرة حاشدة شاركت فيها فاعليات شعبية وحزبية ونقابية، انطلقت بعد صلاة الجمعة من أمام مسجدي الهاشمي وإربد الكبير بالعدوان الاسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

ورفع المشاركون شعارات حيت صمود غزة أمام العدوان الغاشم، ودعوا أحرار العالم إلى ردع غلو قوات الاحتلال، واعتبروا أن ما قامت به إسرائيل من أعمال وحشية واستخدام الأسلحة المحرمة دولياً، يعد جريمة حرب وإبادة بشرية جماعية.

وثمنوا موقف الأردن الشجاع والصلب الذي عبر عنه جلالة الملك في أكثر من مناسبة ومواقفه المستمرة وجهوده المكثفة بدعم الشعب الفلسطيني ووقف العدوان على غزة وتأمين المساعدات الفورية والعاجلة للقطاع.

ودعا المشاركون المجتمع الدولي إلى الإسهام بكسر الحصار الظالم على غزة، والإسراع بتقديم المساعدات الفورية والعاجلة لسكان القطاع، معبرين عن ثقتهم بقدرة الشعب الفلسطيني على الصمود بوجه آلة البطش الإسرائيلية لأنهم أصحاب حق.

--(بترا)

م ق/ص أ/ا م/س.م/م ق/أس

08/12/2023 16:12:45