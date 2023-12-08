مسيرات حاشدة تندد بالعدوان الاسرائيلي الغاشم على غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان، محافظات 8 كانون الأول (بترا)- انطلقت بعد صلاة اليوم الجمعة، مسيرات حاشدة في عمان ومختلف محافظات المملكة تنديداً ورفضاً للعدوان الاسرائيلي المتواصل على أبناء الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية.
ودعا المشاركون الذين يمثلون مختلف أطياف المجتمع الأردني إلى الوقف الفوري للعدوان على غزة واعتداءات المستوطنين وجيش الاحتلال على أبناء الشعب الفلسطيني، منددين بازدواجية المعايير الدولية تجاه القضية الفلسطينية، مثلما طالبوا بالغاء جميع المعاهدات مع الكيان الإسرائيلي الذي يشن أشرس هجوم على الأرض والإنسان.
وثمنوا الجهود الكبيرة التي يبذلها ويقودها جلالة الملك عبد الله الثاني، وعلى مختلف المستويات للدفاع عن القضية الفلسطينية، مشددين على وقوفهم خلف القيادة الهاشمية الحكيمة في مساندة الشعب الفلسطيني ودعم قضيته العادلة واستعادة حقوقه الشرعية.
وانطلقت من أمام المسجد الحسيني بوسط البلد، ومن أمام مسجد عباد الرحمن في منطقة الدوار السادس باتجاه عبدون قرب السفارة الأميركية، مسيرتين حاشدتين، استنكر المشاركون فيهما الأعمال العدائية في قطاع غزة، ودعوا إلى الضغط على إسرائيل للوقف الفوري للعدوان الهمجي واعتداءات المستوطنين وجيش الاحتلال على أبناء الشعب الفلسطيني في القدس وباقي الأراضي الفلسطينية.
كما ندد المشاركون بمسيرة جماعات الهيكل المتطرفة وللمستوطنين وما تتخللها من اقتحامات للمسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف، مؤكدين رفضهم لسياسة التهجير لأبناء قطاع غزة، ووقف سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها إسرائيل بحق سكان القطاع، من خلال قطع المياه والكهرباء وقصف المستشفيات والمخابز ومنع دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.
كما استنكروا التواطؤ الدولي تجاه هذا العدوان والكيل بمكيالين في التعامل مع القضايا المصيرية للشعوب المستضعفة.
ونظمت الفاعليات الشعبية في معان عقب صلاة الجمعة أمام مسجد الشريف الحسين بن علي، اليوم، وقفة تضامنية لنصرة أهالي قطاع غزة في وقوفهم ضد العدوان الإسرائيلي، مؤكدين دعمهم المطلق لصمود الأهل في فلسطين أمام حملة الإبادة الجماعية والتدمير والتهجير التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في غزة والأراضي الفلسطينية.
وفي محافظة العقبة، نظمت الفعاليات الشعبية والحزبية والنقابية وقفة تضامنية دعماً للاشقاء في غزة والأراضي الفلسطينية وتنديداً بالعدوان الاسرائيلي الهمجي المتواصل على الأهل في القطاع .
وندد المشاركون في الوقفة بالعجز الدولي في وقف العدوان البربري على غزة، مشيرين إلى أن إرادة الشعب الفلسطيني جعلته متمسكاً في أرضه وقدم التضحيات من أجل فلسطين والمقدسات الإسلامية والمسيحية فيها.
وعبر المشاركون في المسيرة التي نظمتها فعاليات شعبية وشبابية وحزبية في الطفيلة، اليوم وانطلقت من أمام مسجد الطفيلة الكبير وسط المدينة، عن تضامنهم ومؤازرتهم للشعب الفلسطيني، في ظل الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال في قطاع غزة ضد المدنيين العزل .
وهتف المشاركون بشعارات تندد بجرائم الاحتلال وشجب الدعم الغربي لاسرائيل في إجرامها وعدوانها بحق سكان قطاع غزة والحصار الخانق المفروض عليهم، فيما رفع المشاركون في المسيرة يافطات لتأييد الشعب الفلسطيني، وطالبوا الدول العربية بنصرة غزة ودعم المقاومة، وإلغاء كل اتفاقيات التطبيع .
وفي نهاية المسيره التي جابت شوارع مدينة الطفيلة، عبر المشاركون في مهرجان خطابي عن دعمهم لصمود الأهل في غزة ضد سياسة الإجرام الإسرائيلي من قصف للمدارس والمساجد والكنائس واستهداف الأطفال والنساء والشيوخ والصحفيين.
كما نددت مسيرة حاشدة شاركت فيها فاعليات شعبية وحزبية ونقابية، انطلقت بعد صلاة الجمعة من أمام مسجدي الهاشمي وإربد الكبير بالعدوان الاسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.
ورفع المشاركون شعارات حيت صمود غزة أمام العدوان الغاشم، ودعوا أحرار العالم إلى ردع غلو قوات الاحتلال، واعتبروا أن ما قامت به إسرائيل من أعمال وحشية واستخدام الأسلحة المحرمة دولياً، يعد جريمة حرب وإبادة بشرية جماعية.
وثمنوا موقف الأردن الشجاع والصلب الذي عبر عنه جلالة الملك في أكثر من مناسبة ومواقفه المستمرة وجهوده المكثفة بدعم الشعب الفلسطيني ووقف العدوان على غزة وتأمين المساعدات الفورية والعاجلة للقطاع.
ودعا المشاركون المجتمع الدولي إلى الإسهام بكسر الحصار الظالم على غزة، والإسراع بتقديم المساعدات الفورية والعاجلة لسكان القطاع، معبرين عن ثقتهم بقدرة الشعب الفلسطيني على الصمود بوجه آلة البطش الإسرائيلية لأنهم أصحاب حق.
--(بترا)
م ق/ص أ/ا م/س.م/م ق/أس
08/12/2023 16:12:45
MENAFN08122023000117011021ID1107562142
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