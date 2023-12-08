شهداء وجرحى بقصف الاحتلال لمناطق في غزة

غزة 8 كانون الأول (بترا)- استشهد خمسة فلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا بمنطقة مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. كما استشهد مواطن فلسطيني جراء استهدافه من قبل قوات الاحتلال في منطقة دوار بني سهيلا شرق خانيونس جنوبي قطاع غزة. وعلى صعيد متصل، استشهد مواطن وأصيب آخران في قصف مدفعي إسرائيلي استهدف شارع جلال وسط خانيونس جنوبي القطاع. --(بترا) ا ش/م ق/أس 08/12/2023 15:10:33

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