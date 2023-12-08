الفاو: استقرار مؤشر أسعار الغذاء العالمية في تشرين الثاني

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 8 كانون الأول (بترا)- استقر مؤشر الأسعار العالمية لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) في تشرين الثاني، إذ عوض انخفاض أسعار الحبوب الارتفاع في أسعار الزيوت النباتية.

ووفقا لتقرير المنظمة الصادر، اليوم الجمعة، على موقعها الإلكتروني، فإن مؤشرها سجل مستويات 120.4 نقطة في تشرين الثاني، وهي مستويات قريبة من تشرين الأول والتي تعد أقل مستوى منذ آذار 2021.

أما بمقارنة الأسعار بمستويات تشرين الثاني 2022، فإنها سجلت انخفاضا بنحو 10.7 بالمئة.

وانخفضت أسعار الحبوب 3 بالمئة على أساس شهري، بفعل التراجع الحاد في أسعار الذرة، بينما انخفصت أسعار القمح بنحو 2.4 بالمئة.

وقالت الفاو في تقريرها، إن أسعار زيت النخيل ارتفعت بأكثر من 6 بالمئة الشهر الماضي، بدعم من المشتريات الأكثر نشاطا من قبل المستوردين الرئيسيين ونتيجة لمستويات الإنتاج المنخفضة موسميا من الدول المنتجة.

على الجانب الآخر، ارتفعت أسعار الزيت النباتي بنحو 3.4 بالمئة، كما زادت أسعار السكر بنسبة 1.4 بالمئة، لكنها أعلى بنحو 41.1 بالمئة من المتوسط في الفترة ذاتها من 2022، بفعل تدهور الإنتاج في تايلاند والهند.

--(بترا)

رصد/ي أ/م د/أس

08/12/2023 15:07:46