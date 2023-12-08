الأونروا: 273 فلسطينيا استشهدوا داخل مراكز الإيواء منذ بدء العدوان على غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 8 كانون الأول (بترا)- وثقت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا" في تقرير لها، استشهاد 273 فلسطينيا داخل مراكز الإيواء التابعة لها في مناطق متفرقة من قطاع غزة، بعد استهدافها بشكل مباشر من طائرات الاحتلال، كما أصيب 966 بجروح مختلفة، وذلك منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع في السابع من تشرين الأول الماضي.

وأكدت في تقرير لها نقلته وكالات أنباء اليوم الجمعة، أن 33 مؤسسة تابعة لها أصيبت بشكل مباشر من القصف، كما تضررت 57 مؤسسة بسبب عمليات القصف المستمرة لليوم الـ 63 على التوالي، لافتة إلى أن 1,2 مليون نازح ممن فقدوا منازلهم أو تعرضت مناطقهم للقصف، لجأوا لـ 155 مركز إيواء تابع للأونروا.

وأشارت "الأونروا" إلى أن 132 من موظفيها استشهدوا في عمليات القصف المستمر على القطاع، مؤكدة وجود 11388 مريضا داخل مراكز الإيواء يحتاجون لرعاية طبية، إضافة لوجود 50 ألف امرأة حامل بحاجة ماسة للعلاج والرعاية الصحية.

--(بترا)

رصد/ي أ/م ق/أس

08/12/2023 14:06:53