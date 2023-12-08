مؤشر نيكي الياباني يسجل أكبر خسائر أسبوعية منذ منتصف أيلول

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 8 كانون الأول (بترا)- تراجع مؤشر نيكي الياباني في نهاية تعاملات جلسة اليوم الجمعة، كما سجل أكبر خسائر أسبوعية منذ منتصف أيلول.
وفي نهاية الجلسة، تراجع مؤشر نيكي بنحو 1.68 بالمئة إلى 32307 نقاط، مسجلا خسائر أسبوعية بنسبة 3.36 بالمئة، لكنه لا يزال مرتفعا بنحو 24 بالمئة، هذا العام.
وحسب شبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية، جاءت خسائر مؤشر نيكي؛ بفعل تكهنات بأن بنك اليابان يقترب من إنهاء دورة التيسير النقدي.
ومن بين 225 سهما مدرجا في مؤشر نيكي، تراجع 189 سهما وزاد 34 سهما، بينما استقر سهمان.
--(بترا)
رصد/ي أ/م د/أس
08/12/2023 13:39:51
MENAFN08122023000117011021ID1107562136
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