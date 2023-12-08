مؤشر نيكي الياباني يسجل أكبر خسائر أسبوعية منذ منتصف أيلول

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 8 كانون الأول (بترا)- تراجع مؤشر نيكي الياباني في نهاية تعاملات جلسة اليوم الجمعة، كما سجل أكبر خسائر أسبوعية منذ منتصف أيلول.

وفي نهاية الجلسة، تراجع مؤشر نيكي بنحو 1.68 بالمئة إلى 32307 نقاط، مسجلا خسائر أسبوعية بنسبة 3.36 بالمئة، لكنه لا يزال مرتفعا بنحو 24 بالمئة، هذا العام.

وحسب شبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية، جاءت خسائر مؤشر نيكي؛ بفعل تكهنات بأن بنك اليابان يقترب من إنهاء دورة التيسير النقدي.

ومن بين 225 سهما مدرجا في مؤشر نيكي، تراجع 189 سهما وزاد 34 سهما، بينما استقر سهمان.

--(بترا)

رصد/ي أ/م د/أس

08/12/2023 13:39:51