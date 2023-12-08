20 شهيدا على الأقل بقصف الاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب غزة

20 شهيدا على الأقل بقصف الاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب غزة
التاريخ
12/8/2023 2:37:17 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 8 كانون الأول (بترا)- استشهد 20 مواطنا على الأقل، وأصيب آخرون بقصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا بالمخيم الجديد غرب النصيرات، وسط قطاع غزة.
واستشهد ثلاثة مواطنين وأصيب آخرون جراء استهداف طائرات الاحتلال منزل خلف محطة عبد الهادي في منطقة حي الأمل غرب خانيونس جنوب قطاع غزة.
كما انتشلت جثامين عدد من الشهداء، في استهداف منزل في منطقة المشروع بخانيونس جنوب القطاع.
من جهة أخرى، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طيران الاحتلال قصف منزلا، مقابل مقر الجمعية في خان يونس.
--(بترا)
أش/م د/أس
08/12/2023 13:24:19
MENAFN08122023000117011021ID1107562134
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