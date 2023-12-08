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20 شهيدا على الأقل بقصف الاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب غزة

12/8/2023 2:37:17 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 8 كانون الأول (بترا)- استشهد 20 مواطنا على الأقل، وأصيب آخرون بقصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا بالمخيم الجديد غرب النصيرات، وسط قطاع غزة.
واستشهد ثلاثة مواطنين وأصيب آخرون جراء استهداف طائرات الاحتلال منزل خلف محطة عبد الهادي في منطقة حي الأمل غرب خانيونس جنوب قطاع غزة.
كما انتشلت جثامين عدد من الشهداء، في استهداف منزل في منطقة المشروع بخانيونس جنوب القطاع.
من جهة أخرى، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طيران الاحتلال قصف منزلا، مقابل مقر الجمعية في خان يونس.
--(بترا)
أش/م د/أس
08/12/2023 13:24:19

MENAFN08122023000117011021ID1107562134

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