الاحتلال الإسرائيلي يدمر أجزاء واسعة من المسجد العمري الكبير في غزة

الاحتلال الإسرائيلي يدمر أجزاء واسعة من المسجد العمري الكبير في غزة
التاريخ
12/8/2023 2:37:17 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 8 كانون الأول (بترا)- أكدت مصادر فلسطينية أن طائرات الاحتلال دمرت أجزاء واسعة من المسجد العمري الكبير التاريخي في البلدة القديمة بمدينة غزة.
ويعد المسجد، أكبر مساجد فلسطين وأعرقها، فيما أظهرت صور، حجم الدمار الكبير الذي تعرض له المسجد البالغ تاريخ إنشائه، حسب المؤرخين قرابة الثلاثة آلاف عام، كمعبد كنعاني في بادئ الأمر.
--(بترا)
أ ش/م د/أس
08/12/2023 13:12:16
MENAFN08122023000117011021ID1107562133
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