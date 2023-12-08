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الاحتلال الإسرائيلي يدمر أجزاء واسعة من المسجد العمري الكبير في غزة

12/8/2023 2:37:17 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 8 كانون الأول (بترا)- أكدت مصادر فلسطينية أن طائرات الاحتلال دمرت أجزاء واسعة من المسجد العمري الكبير التاريخي في البلدة القديمة بمدينة غزة.
ويعد المسجد، أكبر مساجد فلسطين وأعرقها، فيما أظهرت صور، حجم الدمار الكبير الذي تعرض له المسجد البالغ تاريخ إنشائه، حسب المؤرخين قرابة الثلاثة آلاف عام، كمعبد كنعاني في بادئ الأمر.


--(بترا)
أ ش/م د/أس
08/12/2023 13:12:16

MENAFN08122023000117011021ID1107562133

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