كتائب القسام: مقتل أسير إسرائيلي وجنود حاولوا تحريره

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 8 كانون الأول (بترا)- أعلنت كتائب القسّام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الجمعة، عن مقتل جندي إسرائيلي أسير، وجنود حاولوا تحريره، في قطاع غزة.

وذكرت القسّام، في بيان، أنها اشتبكت مع قوة خاصة أثناء محاولتها التقدم لتحرير أحد أسرى الجيش الإسرائيلي؛ مما أدى إلى مقتله إلى جانب مقتل وإصابة أفراد من القوة.

ولم يُحدد البيان عدد القتلى الإسرائيليين، فيما كشف أن الجندي الأسير هو ساعر باروخ، ويبلغ من العمر 25 عاما.

--(بترا)

رصد/ي أ/م د/أس

08/12/2023 12:46:49