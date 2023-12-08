كتائب القسام: مقتل أسير إسرائيلي وجنود حاولوا تحريره

كتائب القسام: مقتل أسير إسرائيلي وجنود حاولوا تحريره
التاريخ
12/8/2023 2:37:16 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 8 كانون الأول (بترا)- أعلنت كتائب القسّام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الجمعة، عن مقتل جندي إسرائيلي أسير، وجنود حاولوا تحريره، في قطاع غزة.
وذكرت القسّام، في بيان، أنها اشتبكت مع قوة خاصة أثناء محاولتها التقدم لتحرير أحد أسرى الجيش الإسرائيلي؛ مما أدى إلى مقتله إلى جانب مقتل وإصابة أفراد من القوة.
ولم يُحدد البيان عدد القتلى الإسرائيليين، فيما كشف أن الجندي الأسير هو ساعر باروخ، ويبلغ من العمر 25 عاما.
--(بترا)
رصد/ي أ/م د/أس
08/12/2023 12:46:49
MENAFN08122023000117011021ID1107562132
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