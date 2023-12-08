الاحتلال الإسرائيلي يعتقل مسؤولا في دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس

MENAFN - Jordan News Agency)

القدس المحتلة 8 كانون الأول (بترا)- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، نائب مدير عام دائرة الأوقاف الاسلامية بالقدس الشيخ ناجح بكيرات، من منزله في قرية دار صلاح، شرق مدينة بيت لحم.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني، في بيان له، بأن قوات الاحتلال فتشت منزل الشيخ بكيرات قبل اعتقاله، وهو مبعد عن مدينة القدس المحتلة، لمدة خمسة أشهر.

--(بترا)

م . ف/م د/أس

08/12/2023 12:29:08

