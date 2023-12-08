الاحتلال الإسرائيلي يعتقل مسؤولا في دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل مسؤولا في دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس
التاريخ
12/8/2023 2:37:16 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
القدس المحتلة 8 كانون الأول (بترا)- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، نائب مدير عام دائرة الأوقاف الاسلامية بالقدس الشيخ ناجح بكيرات، من منزله في قرية دار صلاح، شرق مدينة بيت لحم.
وأفاد نادي الأسير الفلسطيني، في بيان له، بأن قوات الاحتلال فتشت منزل الشيخ بكيرات قبل اعتقاله، وهو مبعد عن مدينة القدس المحتلة، لمدة خمسة أشهر.
--(بترا)
م . ف/م د/أس
08/12/2023 12:29:08
MENAFN08122023000117011021ID1107562131
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