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أحمد صفوت يقدم العزاء للفنان أحمد حلمي في وفاة شقيقه ببنها.. صور

12/8/2023 2:36:30 PM
(MENAFN- Youm7) قدم الفنان أحمد صفوت، ابن محافظة القليوبية ، واجب العزاء للفنان أحمد حلمي، في عزاء شقيقه الراحل خالد حلمي بمسجد عبد المنعم رياض بمنطقة المنشية بمدينة بنها، كما حرص الكثير من أبناء المحافظة على تقديم واجب العزاء في الراحل.



وتلقي الفنان أحمد حلمي، واجب العزاء في وفاة شقيقه الراحل خالد حلمي المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات، بمسجد عبد المنعم رياض بمنطقة المنشية ببنها، حيث حرصت الفنانة مني زكي على التواجد رفقة الأسرة لتلقي العزاء، بحضور عدد من أفراد الأسرة، وأبناء مدينة بنها ومحافظة القليوبية.





وشيع المئات من أهالي مدينة بنها، جثمان الراحل خالد حلمي، شقيق الفنان أحمد حلمي، بعد صلاة الجنازة على الجثمان من مسجد ناصر بمنطقة الفلل بمدينة بنها، عقب صلاة الجمعة، ليتم تشييع الجثمان بمقابر العائلة بمنطقة الشموت.



ونعت محافظة القليوبية، في بيان لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، شقيق الفنان أحمد حلمي ابن مدينة بنها بمحافظة القليوبية.












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