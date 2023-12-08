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أحمد فتحي ومحمد رضوان ومحمود حافظ يحتفلون بعيد ميلاد مي كساب

12/8/2023 2:36:30 PM
(MENAFN- Youm7) احتفلت أسرة فيلم "ذعر" بعيد ميلاد الفنانة مي كساب، والذي تصادف مع أول يوم تصوير بأحد الفيلات بمنطقة الهرم، وذلك بحضور المخرج شادي علي وأبطال العمل أحمد فتحي ومحمود حافظ ومحمد رضوان وشريف أبوهميلة وفادي أشرف .



فيلم "ذعر" تأليف هشام يحيى وإخراج شادي علي، وتدور أحداثه في إطار كوميدي فانتازي حول كاتب سينمائي يسعى لتحقيق حلمه بخروج أول فيلم له إلى النور، فيواجه العديد من المواقف الكوميدية الطريفة، وسوف يتم تصوير المشاهد الداخلية للفيلم بمنطقة الهرم على أن يتم تصوير المشاهد الخارجية في عدد من شوارع القاهرة.





























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