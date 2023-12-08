أحمد فتحي ومحمد رضوان ومحمود حافظ يحتفلون بعيد ميلاد مي كساب

(MENAFN
- Youm7) احتفلت أسرة فيلم "ذعر" بعيد ميلاد الفنانة مي كساب، والذي تصادف مع أول يوم تصوير بأحد الفيلات بمنطقة الهرم، وذلك بحضور المخرج شادي علي وأبطال العمل أحمد فتحي ومحمود حافظ ومحمد رضوان وشريف أبوهميلة وفادي أشرف .
فيلم "ذعر" تأليف هشام يحيى وإخراج شادي علي، وتدور أحداثه في إطار كوميدي فانتازي حول كاتب سينمائي يسعى لتحقيق حلمه بخروج أول فيلم له إلى النور، فيواجه العديد من المواقف الكوميدية الطريفة، وسوف يتم تصوير المشاهد الداخلية للفيلم بمنطقة الهرم على أن يتم تصوير المشاهد الخارجية في عدد من شوارع القاهرة.
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