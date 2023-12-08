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التعمق فى القضية الفلسطينية.. عرضان مسرحيان لغنام غنام ورائدة طه بأيام قرطاج

12/8/2023 2:36:30 PM
(MENAFN- Youm7) المسرح الفلسطينى بقضاياه وهمومه ومأساة شعبه حاضر بقوة فى أيام قرطاج المسرحية من خلال اثنين من الفنانين الفلسطينيين اللذين يقدمان تجربتين مهمتين.

التجربة الأولى للفنان الكبير غنام غنام وهى مسرحية (بأم عينى 1948)، إنتاج الهيئة العربية للمسرح، عن نص وإخراج وأداء للفنان الكبير غنام غنام الذى يقدمه بعد أن قدم من قبل "عائد إلى حيفا" و"سأموت فى المنفى" وتأتى مسرحية "بأم عينى 1948" فى سياق أعمال كرّسها غنام غنام لخدمة القضية الفلسطينية كحلقات متّصلة ومنفصلة، يرصد من خلالها تجربة ذاتية لاستكشاف الوطن "معنى وحقيقة"، فالتجربة مستمدّة من مغامرة الدخول اللاشرعي من وجهة نظر الكيان الصهيوني سنة 2017 الدخول عن طريق التهريب للأرض الفلسطينية وما رصده بعين الفاحص من تفاصيل حياة الفلسطينيين تحت الاحتلال ومنذ 1948 كانت هذه المغامرة سنة 2017 وفيها وجد غنام الناس يصنعون انتصارات صغيرة ويومية ضد الاحتلال لدرجة دفعته للتساؤل: أين هو الاحتلال؟ وهو سؤال استنكاري مبني على ما تزوّد به من أمل من الفلسطينيين، فعرض ( بأم عيني 1948 ) عرض محمّل بالسؤال، والجواب طلقة من مسدس السؤال.

أما العرض الآخر فهو "غزال عكّا"، إنتاج رائدة طه بدعم من مسرح زقاق وإخراج ودراماتورجيا جنيد سري الدين، عن نص لرائدة طه، وموسيقى ليال شاكر ، وأداء رائدة طه، وتروي مسرحية "غزال عكّا" فصولا من حياة فلسطيني
ولد في ثلاثينيات القرن الماضي في عكّا، وشهدت حياته القصيرة مسارا شائكا؛ من تهجير قسري ولجوء إلى حدّ الاغتيال، وشقّ هذا البطل حياته النضاليّة من موقعه بسلاح قلمه الساحر والمشاكس في الكتابة والصحافة والنقد والأدب والرسم ... كان
مبدعا يعشقُ الحياة، حتى اغتيل في السادسة والثلاثين من عمره، وبقي اسمه أيقونة للتاريخ. إنّه غسّان كنفاني.
اختارت صاحبة النص رائدة طه أن تطلق على غسّان كنفاني صفة "غزال عكّا" في تعبير أقرب إلى شخصيته وأشبه بوسامته وبجاذبيته... تحدّثنا رائدة
طه
على الركح
عن غسان كنفاني بشغف وعن قرب، كما لم نعرفه من قبل.
صور من العرض



خلال العروض


أيام قرطاج


أيام قرطاج المسرحية








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