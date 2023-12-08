أحدث ظهور للديفا سميرة سعيد مع نجلها شادي

MENAFN - Youm7) شاركت الديفا سميرة سعيد جمهورها بأحدث صورها مع نجلها شادى على صحفة التواصل الاجتماعى الفيس بوك.

جدير بالذكر أن آخر أغنية طرحتها الديفا سميرة سعيد أغنية "إنسان آلى" وهى الأغنية العاشرة والأخيرة فى أغنيات ألبومها الجديد الذى يحمل نفس الاسم "إنسان آلي".





أغنية "إنسان آلى" كلمات شادى نور، وألحان بلال سرور، وتوزيع موسيقى هانى ربيع، وميكس وماستر ماهر صلاح، ورؤية نضال هانى، ومن إنتاج سميرة سعيد SS production وتوزيع شركة Digital Sound.





كانت الفنانة

سميرة سعيد قد طرحت على صفحاتها الرسمية على المواقع الاجتماعية منذ ايام برومو الأغنية، وكتبت: "اخيرا أغنية إنسان آلى.. أغنية تلخص ما بداخلي وداخل كل إنسان يعيش في هذا العالم المتوتر الملىء بالصخب والصوت العالى والتكنولوجيا الحديثة التى تحاصرنا وتجعلنا نشتاق الى الهدوء وحياة الزمن الجميل.. ترقبوها قريبآ.. وظهرت

الديفا في الصوره كالعادة بشكل خارج عن المألوف، حيث ظهرت بوجهها نصفه حقيقى ونصفه الآخر روبوتيك.. وتقول كلمات أغنية "إنسان آلى":..







