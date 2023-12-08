كيف تتخلص من الشعور بالوحدة.. 3 نصائح لاختيار شريك الحياة أهمها التفاهم

(MENAFN
- Youm7)
عند برودة الطقس بأواخر الخريف ومع اقتراب فصل الشتاء، يشعر البعض بالحنين للحبيب السابق ، ويبدأ يبحث عن حلول مختلفة لإصلاح العلاقة بينهما والعودة مرة أخرى، أو يبحث عن حبيب جديد، وهذا ما يسمى بـ"Cuffing Season"، والذى نستعرضه في هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع "webmd.".
ماهو سبب البحث عن حبيب في الشتاء؟
قالت سامانثا بيرنز، وهي معالجة نفسية، إن بعض الأشخاص يبحثون في فصل الشتاء والأشهر الباردة عن الحبيب السابق، للشعور بالسعادة والحب ولكن لا توجد بيانات علمية ثابتة عن زيادة البحث في هذه الفترة عن الحب، ولكن أحد الاستطلاعات التي أجراها أحد تطبيقات المواعدة، والتي توصلت إلى أن حوالي نصف العزاب الذين شملهم الاستطلاع يفكرون أكثر في المواعدة خلال موسم الشتاء، وقال خمس المشاركين في الاستطلاع إنهم يواعدون شخصًا ما في الشتاء لتجنب الشعور بالوحدة، ولكن بالطبع يمكن أن تستمر هذه العلاقات لفترة أطول حتى بعد الشتاء.
وأضافت عالمة النفس ليزا ماري بوبي، أن الناس تشعر بالإنطلاق والحرية في الصيف بينما يشعرون بالبرودة والوحدة في الشتاء، لذلك يحاولون التواصل مع الآخرين، غالبًا ما يكون لا شعوريًا".
هل الحب يستمر بعد فترة "Cuffing Season"؟
على الرغم من أن الشعور بالوحدة والرغبة في الدخول بعلاقة عاطفية خلال الشتاء، لها دوافع موسمية، إلا إن الشخص قد يقع في الحب مع من يتوافق معه في العديد من الصفات وتستمر علاقتهما لفترة أطول".
الدخول بعلاقة حب
كيف تختار شريك حياة مناسب خلال فترة "Cuffing Season"؟
التوافق والتفاهم:
يجب اكتشاف مدى التوافق والتفاهم بينك وبين الطرف الآخر وتفتح قنوات للتواصل معه حتى تفهمه أكثر وتقوى علاقتك به أكثر.
علاقة حب
التخطيط:
يجب أن تكون جادا في العلاقة وتضع خطة تساعد على تقويتها وجعلها أكثر جدية حتى تستطيع أن تكون أسرة صغيرة مستقرة حتى تتخلص من الشعور بالوحدة.
علاقة عاطفية
اعمل على نفسك:
يجب عليك أن تطور من ذاتك وتتخلص من الصفات التي تتسببت في إفساد علاقاتك العاطفية السابقة، حتى تحافظ على علاقتك الحالية.
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