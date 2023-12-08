كيف تتخلص من الشعور بالوحدة.. 3 نصائح لاختيار شريك الحياة أهمها التفاهم

عند برودة الطقس بأواخر الخريف ومع اقتراب فصل الشتاء، يشعر البعض بالحنين للحبيب السابق ، ويبدأ يبحث عن حلول مختلفة لإصلاح العلاقة بينهما والعودة مرة أخرى، أو يبحث عن حبيب جديد، وهذا ما يسمى بـ"Cuffing Season"، والذى نستعرضه في هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع "webmd.".





ماهو سبب البحث عن حبيب في الشتاء؟

قالت سامانثا بيرنز، وهي معالجة نفسية، إن بعض الأشخاص يبحثون في فصل الشتاء والأشهر الباردة عن الحبيب السابق، للشعور بالسعادة والحب ولكن لا توجد بيانات علمية ثابتة عن زيادة البحث في هذه الفترة عن الحب، ولكن أحد الاستطلاعات التي أجراها أحد تطبيقات المواعدة، والتي توصلت إلى أن حوالي نصف العزاب الذين شملهم الاستطلاع يفكرون أكثر في المواعدة خلال موسم الشتاء، وقال خمس المشاركين في الاستطلاع إنهم يواعدون شخصًا ما في الشتاء لتجنب الشعور بالوحدة، ولكن بالطبع يمكن أن تستمر هذه العلاقات لفترة أطول حتى بعد الشتاء.





وأضافت عالمة النفس ليزا ماري بوبي، أن الناس تشعر بالإنطلاق والحرية في الصيف بينما يشعرون بالبرودة والوحدة في الشتاء، لذلك يحاولون التواصل مع الآخرين، غالبًا ما يكون لا شعوريًا".





هل الحب يستمر بعد فترة "Cuffing Season"؟

على الرغم من أن الشعور بالوحدة والرغبة في الدخول بعلاقة عاطفية خلال الشتاء، لها دوافع موسمية، إلا إن الشخص قد يقع في الحب مع من يتوافق معه في العديد من الصفات وتستمر علاقتهما لفترة أطول".

الدخول بعلاقة حب







كيف تختار شريك حياة مناسب خلال فترة "Cuffing Season"؟التوافق والتفاهم:

يجب اكتشاف مدى التوافق والتفاهم بينك وبين الطرف الآخر وتفتح قنوات للتواصل معه حتى تفهمه أكثر وتقوى علاقتك به أكثر.

علاقة حب





التخطيط:

يجب أن تكون جادا في العلاقة وتضع خطة تساعد على تقويتها وجعلها أكثر جدية حتى تستطيع أن تكون أسرة صغيرة مستقرة حتى تتخلص من الشعور بالوحدة.

علاقة عاطفية





اعمل على نفسك:

يجب عليك أن تطور من ذاتك وتتخلص من الصفات التي تتسببت في إفساد علاقاتك العاطفية السابقة، حتى تحافظ على علاقتك الحالية.



