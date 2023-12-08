سر الجمال فى عمر الـ 82.. الجدة فيرا تكشف روتينها للحفاظ على نضارة بشرتها

(MENAFN
- Youm7) "العمر مجرد رقم" تلك العبارة تنطبق على الجدة فيرا ديليو، التى تبلغ من العمر 82 عامًا، ورغم كبر سنها لكنها تبدو وكأنها فى الأربعينيات من عمرها، حيث ظهرت فى مقطع فيديو نشرته على صفحتها على تطبيق "تيك توك"، والذى كشفت خلاله عن سر احتفاظها بشبابها رغم أنها فى مرحلة الشيخوخة، حيث أشارت إلى أنها تتبع روتين تجميل باهظ الثمن، وفقاً لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.
الجدة
وكشفت فيرا عن أنها تغسل وجهها بالماء البارد، كما كتبت أسماء منتجات العناية بالبشرة التى تتبعها، لتبدو أصغر سناً، والتى منها لمكافحة الشيخوخة وأخرى مرطبة ومنتج آخر لإزالة المكياج وغيرها من المنتجات التى ساعدتها فى الحفاظ على بشرتها، وتجنب ظهور علامات التقدم على وجهها، كما أشارت إلى أنها تستخدم كريم ليلى ونهارى لتجنب ظهور علامات التقدم فى السن سواء التى تظهر على الوجه أو الرقبة.
الجدة وحفيدتها
وبالنسبة لكريم العين، تحرص فيرا على استخدام منتج يساعدها على تجنب ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد ، حيث يحتوى هذا الكريم على الريتينول وهو أحد مضادات الأكسدة التي تساعد على منع إلحاق الضّرر بالجذور الحرّة، والتي تؤدى إلى ظهور علامات الشيخوخة، لذلك فهى تحافظ على بشرتها الشابة التى أثارت إعجاب متابعيها على صفحتها الخاصة بـ" التيك توك"، وجعلتهم يتساءلون عن سر حفاظها على بشرتها.
الجدة فيرا
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