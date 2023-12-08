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سر الجمال فى عمر الـ 82.. الجدة فيرا تكشف روتينها للحفاظ على نضارة بشرتها

12/8/2023 2:36:28 PM
(MENAFN- Youm7) "العمر مجرد رقم" تلك العبارة تنطبق على الجدة فيرا ديليو، التى تبلغ من العمر 82 عامًا، ورغم كبر سنها لكنها تبدو وكأنها فى الأربعينيات من عمرها، حيث ظهرت فى مقطع فيديو نشرته على صفحتها على تطبيق "تيك توك"، والذى كشفت خلاله عن سر احتفاظها بشبابها رغم أنها فى مرحلة الشيخوخة، حيث أشارت إلى أنها تتبع روتين تجميل باهظ الثمن، وفقاً لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.


الجدة

وكشفت فيرا عن أنها تغسل وجهها بالماء البارد، كما كتبت أسماء منتجات العناية بالبشرة التى تتبعها، لتبدو أصغر سناً، والتى منها لمكافحة الشيخوخة وأخرى مرطبة ومنتج آخر لإزالة المكياج وغيرها من المنتجات التى ساعدتها فى الحفاظ على بشرتها، وتجنب ظهور علامات التقدم على وجهها، كما أشارت إلى أنها تستخدم كريم ليلى ونهارى لتجنب ظهور علامات التقدم فى السن سواء التى تظهر على الوجه أو الرقبة.


الجدة وحفيدتها

وبالنسبة لكريم العين، تحرص فيرا على استخدام منتج يساعدها على تجنب ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد ، حيث يحتوى هذا الكريم على الريتينول وهو أحد مضادات الأكسدة التي تساعد على منع إلحاق الضّرر بالجذور الحرّة، والتي تؤدى إلى ظهور علامات الشيخوخة، لذلك فهى تحافظ على بشرتها الشابة التى أثارت إعجاب متابعيها على صفحتها الخاصة بـ" التيك توك"، وجعلتهم يتساءلون عن سر حفاظها على بشرتها.


الجدة فيرا





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