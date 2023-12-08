إشارات لغة جسد تعبر عن قبول الطرف الآخر لك من أول مقابلة

(MENAFN
- Youm7) أحيانا تكون المقابلة الأولي من أصعب الأوقات بسبب الخوف من الرفض ولا سيما في حالة إذا كانت المقابلة خاصة بالزواج أو بالعمل أوغير ذلك ففكرة الرفض ترعب صاحبها، لذا تواصلنا مع خبير لغة الجسد محمد أبوهاشم لمعرفة علامات القبول عند
المقابلة الأولي
والتى نستعرضها خلال السطور التالية.
اللقاء الأول
علامات القبول في
اللقاء الأول: الابتسامة:
فهي عنوان القبول، وحين تظهر علي وجه أحد الطرفين فهي تكون بمثابة إعلان للقبول، ونتأكد أكثر حين تتكرر كثيراً، وحين تدوم طويلاً علي الوجه، وحين تحدث بشكل متبادل بين الطرفين.
تناغم الجسد:
نرى هذا التناغم حين يبدأ الطرفين في الكلام والتعرف علي بعضهما البعض
فترى مع مرور الوقت تشابها بين إشارات لغة جسدهم، وتشعر أن أسلوبهم في الكلام أصبح أيضاً متشابها، فبالتالي يظهر بوضوح التوافق والانسجام بينهما.
إمالة الرأس:
تعبر هذه الإشارة عن الإعجاب، وقد يكون هذا الإعجاب مرتبطا بالمظهر، أو بأسلوب الحديث، أو طريقة تعامل أحدهم مع الآخر، مع مرور الوقت وتكرار الإشارة يظهر بوضوح بماذا ترتبط.
هز الرأس للموافقة:
وهي تظهرأثناء التحدث و التعارف، وهي من أكثر الإشارات المعبرة عن التفاهم والتوافق في وجهات النظر وهي تعطي انطباعاً جيداً حين تكون بالفعل صادقة.
غياب التوتر والقلق:
من أكثر الأمور التي تشعر الطرفين بوجود قبول لدي كل منهما للآخر هو عدم ظهور إشارات تعبرعن القلق والتوتر لدي أحدهما، فلا تري مثلاً إشارات مثل التململ أثناء الجلوس، أو أن أحدهم ينظر للساعة كثيراً أثناء الحديث، أو تشبيك لليدين أو الأصابع.
المقابلة الأولي
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