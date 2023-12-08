إشارات لغة جسد تعبر عن قبول الطرف الآخر لك من أول مقابلة

MENAFN - Youm7) أحيانا تكون المقابلة الأولي من أصعب الأوقات بسبب الخوف من الرفض ولا سيما في حالة إذا كانت المقابلة خاصة بالزواج أو بالعمل أوغير ذلك ففكرة الرفض ترعب صاحبها، لذا تواصلنا مع خبير لغة الجسد محمد أبوهاشم لمعرفة علامات القبول عندالمقابلة الأوليوالتى نستعرضها خلال السطور التالية.

اللقاء الأول





علامات القبول فياللقاء الأول: الابتسامة:

فهي عنوان القبول، وحين تظهر علي وجه أحد الطرفين فهي تكون بمثابة إعلان للقبول، ونتأكد أكثر حين تتكرر كثيراً، وحين تدوم طويلاً علي الوجه، وحين تحدث بشكل متبادل بين الطرفين.

تناغم الجسد:

نرى هذا التناغم حين يبدأ الطرفين في الكلام والتعرف علي بعضهما البعض

فترى مع مرور الوقت تشابها بين إشارات لغة جسدهم، وتشعر أن أسلوبهم في الكلام أصبح أيضاً متشابها، فبالتالي يظهر بوضوح التوافق والانسجام بينهما.





‏إمالة الرأس:

تعبر هذه الإشارة عن الإعجاب، وقد يكون هذا الإعجاب مرتبطا بالمظهر، أو بأسلوب الحديث، أو طريقة تعامل أحدهم مع الآخر، مع مرور الوقت وتكرار الإشارة يظهر بوضوح بماذا ترتبط.





‏هز الرأس للموافقة:

وهي تظهرأثناء التحدث و التعارف، وهي من أكثر الإشارات المعبرة عن التفاهم والتوافق في وجهات النظر وهي تعطي انطباعاً جيداً حين تكون بالفعل صادقة.





غياب التوتر والقلق:

من أكثر الأمور التي تشعر الطرفين بوجود قبول لدي كل منهما للآخر هو عدم ظهور إشارات تعبرعن القلق والتوتر لدي أحدهما، فلا تري مثلاً إشارات مثل التململ أثناء الجلوس، أو أن أحدهم ينظر للساعة كثيراً أثناء الحديث، أو تشبيك لليدين أو الأصابع.

المقابلة الأولي



