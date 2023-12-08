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5 اتجاهات لحقائب اليد متوقع انتشارها العام المقبل.. اختارى اللى يناسبك

12/8/2023 2:36:28 PM
(MENAFN- Youm7) من مكملات ظهورك بأفضل إطلالة هي حقيبتك، لذلك تهتم الكثير من الفتيات بتجربة أكثر من حقيبة مع ملابسها حتى تشعر براحة وتنسق إطلالتها، ومع بداية العام الجديد تتتبع الفتيات صفحات البيع الإلكتروني لتحدد ما هي الحقيبة الأكثر انتشار بالعام المقبل، ومن خلال ما نشره موقع" stylecaste" نستعرض أبرز اتجاهات الحقائب المتوقع انتشارها العام الجديد.


حقيبة يد مسطحة

إذا كنت تفضلين أن تظهري بثقة بالنفس، عليكٍ حمل حقيبة اليد المسطحة، ووضعها تحت ذراعك، تجعلك تظهرين بإطلالة مميزة وخاصة عند حضور الاجتماعات الرسمية.


حقيبة اليد


حقيبة الدلو

تحظى حقائب الدلو بإعجاب شديد، لأنها مناسبة أكثر للأطفال، أو رحلات الشواطئ، وتجعل المرأة تحصل على إطلالة مميزة، لذا إذا كنت تفضلين الظهور بمظهر متفرد عليك تجربة حقيبة الدلو المصنوعة من الجلد ستكون مثالية للحصول على مظهر فريد.


حقيبة الدلو


حقيبة حمراء

اللون الأحمر مميز في جميع الأوقات وخاصة الشتاء، ويجعلك مميزة فى إطلالتك، كما يضيف لمسة جمالية لمظهرك.



حقيبة حمراء



حقيبة كبيرة

إذا كنتٍ من الفتيات التي تستعمل جهاز "اللاب توب" أو "أجندات" وكتب فإن حقيبة الكتف الكبيرة هي الاختيار المناسب لكٍ للأوقات الدراسة والعمل.


حقيبة كبيرة


حقيبة القلب

من التصميمات الخاصة للمناسبات السعيدة أو الرومانسية هي التصميمات التى تعتمد على الألوان المعبرة عن السعادة والفرح كحقيبة على شكل قلب أو مرصعة بالأحجار الكريمة واللؤلؤ.


حقيبة القلب










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