5 اتجاهات لحقائب اليد متوقع انتشارها العام المقبل.. اختارى اللى يناسبك

(MENAFN
- Youm7) من مكملات ظهورك بأفضل إطلالة هي حقيبتك، لذلك تهتم الكثير من الفتيات بتجربة أكثر من حقيبة مع ملابسها حتى تشعر براحة وتنسق إطلالتها، ومع بداية العام الجديد تتتبع الفتيات صفحات البيع الإلكتروني لتحدد ما هي الحقيبة الأكثر انتشار بالعام المقبل، ومن خلال ما نشره موقع" stylecaste" نستعرض أبرز اتجاهات الحقائب المتوقع انتشارها العام الجديد.
حقيبة يد مسطحة
إذا كنت تفضلين أن تظهري بثقة بالنفس، عليكٍ حمل حقيبة اليد المسطحة، ووضعها تحت ذراعك، تجعلك تظهرين بإطلالة مميزة وخاصة عند حضور الاجتماعات الرسمية.
حقيبة اليد
حقيبة الدلو
تحظى حقائب الدلو بإعجاب شديد، لأنها مناسبة أكثر للأطفال، أو رحلات الشواطئ، وتجعل المرأة تحصل على إطلالة مميزة، لذا إذا كنت تفضلين الظهور بمظهر متفرد عليك تجربة حقيبة الدلو المصنوعة من الجلد ستكون مثالية للحصول على مظهر فريد.
حقيبة الدلو
حقيبة حمراء
اللون الأحمر مميز في جميع الأوقات وخاصة الشتاء، ويجعلك مميزة فى إطلالتك، كما يضيف لمسة جمالية لمظهرك.
حقيبة حمراء
حقيبة كبيرة
إذا كنتٍ من الفتيات التي تستعمل جهاز "اللاب توب" أو "أجندات" وكتب فإن حقيبة الكتف الكبيرة هي الاختيار المناسب لكٍ للأوقات الدراسة والعمل.
حقيبة كبيرة
حقيبة القلب
من التصميمات الخاصة للمناسبات السعيدة أو الرومانسية هي التصميمات التى تعتمد على الألوان المعبرة عن السعادة والفرح كحقيبة على شكل قلب أو مرصعة بالأحجار الكريمة واللؤلؤ.
حقيبة القلب
MENAFN08122023000132011024ID1107562122
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.