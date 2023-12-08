إزاي أعود طفلي ينام لوحده طول الليل؟ 9 نصائح هتساعدك

(MENAFN
- Youm7) مع استقبال مولود جديد، تشعر الأم بالخوف عليه وتفضل البقاء معه بشكل مستمر، فينام الطفل معها في نفس سريرها لفترة طويلة ويتعود الطفل على وجوده معها في نفس الفراش، وقد تعجز الأم مع الوقت في فصل الطفل بعيداً عنها في فترة النوم، لذا نستعرض فى هذا التقرير، أبرز النصائح ليعتاد الطفل على النوم بمفرده، وفقًا لما أشارت إليها شيماء عراقي استشاري تعديل السلوك.
تعلم الطفل النوم بمفرده نصائح ليعتاد طفلك على النوم بمفرده :
-البدء في فصل الطفل للنوم في غرفة مستقلة وتهيئة الغرفة من كل النواحي وأن تكون غرفة مريحة وجيدة التهوية، وقريبة من غرفة الأم واختيار الغرفة الأقرب لغرفة الأم
كي يشعر الطفل بالأمان وتواجدها معه في أي وقت أثناء الليل.
- إبعاد أي شيء بالغرفة تجعله يشعر بالخوف، فقد يكون ظل بعض الألعاب مصدر للخوف والقلق له أثناء الليل، فبعض الأطفال يسرحون بخيالهم.
-إضافة بعض أغراض الطفل والألوان المفضلة له، كي يشعر بسعادة والرغبة في النوم مع الأشياء التي يفضلها ومن اختياره.
-وضع الطفل في سريره والبقاء بجواره يؤدى إلى شعوره بالنعاس والاطمئنان بوجود أمه بجواره دون خوف .
-عدم غلق غرفة الطفل عليه في بداية تعوده على النوم بمفرده، كي يشعر بالأمان .
-إضاءة مناسبة خافتة وتجنب النوم في ضوء عالي ينبه الطفل ويبقيه مستيقظا، وتجنب إظلام الغرفة بشكل كامل واختيار إضاءات هادئة والبعد عن الإضاءة ذات اللون الأحمر والأصفر لأنها تحفز نشاط الطفل وطول فترة استيقاظه.
-ابعدي كل شيء يؤرق طفلك وينبه ويوقظه من نومه، فعليكِ خفض صوت التلفاز وإبعاد كل الأجهزة كالهواتف من حوله، يمكن تشغيل آيات القرآن بصوت هادئ من حوله أو موسيقى خفيفة، ويمكن حكى حكاية بسيطة محببة للطفل.
-مراقبة الطفل في مراحل الأولى من فصله عن الأم، والاطمئنان عليه أثناء الليل
من وقت لآخر لحين اعتياده على النوم بمفرده في غرفة مستقلة.
-استغلال حب الطفل للاستقلالية والتملك وترغيبه في النوم بشكل مستقل في غرفته الخاصة ومع ألعابه وأدواته وسريره الخاص به وتحفيزه على التعود على الاستقلال والنوم بمفرده.
تعليم الطفل النوم بمفرده
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