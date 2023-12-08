إزاي أعود طفلي ينام لوحده طول الليل؟ 9 نصائح هتساعدك

MENAFN - Youm7) مع استقبال مولود جديد، تشعر الأم بالخوف عليه وتفضل البقاء معه بشكل مستمر، فينام الطفل معها في نفس سريرها لفترة طويلة ويتعود الطفل على وجوده معها في نفس الفراش، وقد تعجز الأم مع الوقت في فصل الطفل بعيداً عنها في فترة النوم، لذا نستعرض فى هذا التقرير، أبرز النصائح ليعتاد الطفل على النوم بمفرده، وفقًا لما أشارت إليها شيماء عراقي استشاري تعديل السلوك.

تعلم الطفل النوم بمفرده نصائح ليعتاد طفلك على النوم بمفرده :

-البدء في فصل الطفل للنوم في غرفة مستقلة وتهيئة الغرفة من كل النواحي وأن تكون غرفة مريحة وجيدة التهوية، وقريبة من غرفة الأم واختيار الغرفة الأقرب لغرفة الأم

كي يشعر الطفل بالأمان وتواجدها معه في أي وقت أثناء الليل.

- إبعاد أي شيء بالغرفة تجعله يشعر بالخوف، فقد يكون ظل بعض الألعاب مصدر للخوف والقلق له أثناء الليل، فبعض الأطفال يسرحون بخيالهم.

-إضافة بعض أغراض الطفل والألوان المفضلة له، كي يشعر بسعادة والرغبة في النوم مع الأشياء التي يفضلها ومن اختياره.

-وضع الطفل في سريره والبقاء بجواره يؤدى إلى شعوره بالنعاس والاطمئنان بوجود أمه بجواره دون خوف .

-عدم غلق غرفة الطفل عليه في بداية تعوده على النوم بمفرده، كي يشعر بالأمان .

-إضاءة مناسبة خافتة وتجنب النوم في ضوء عالي ينبه الطفل ويبقيه مستيقظا، وتجنب إظلام الغرفة بشكل كامل واختيار إضاءات هادئة والبعد عن الإضاءة ذات اللون الأحمر والأصفر لأنها تحفز نشاط الطفل وطول فترة استيقاظه.

-ابعدي كل شيء يؤرق طفلك وينبه ويوقظه من نومه، فعليكِ خفض صوت التلفاز وإبعاد كل الأجهزة كالهواتف من حوله، يمكن تشغيل آيات القرآن بصوت هادئ من حوله أو موسيقى خفيفة، ويمكن حكى حكاية بسيطة محببة للطفل.

-مراقبة الطفل في مراحل الأولى من فصله عن الأم، والاطمئنان عليه أثناء الليل

من وقت لآخر لحين اعتياده على النوم بمفرده في غرفة مستقلة.

-استغلال حب الطفل للاستقلالية والتملك وترغيبه في النوم بشكل مستقل في غرفته الخاصة ومع ألعابه وأدواته وسريره الخاص به وتحفيزه على التعود على الاستقلال والنوم بمفرده.

تعليم الطفل النوم بمفرده



