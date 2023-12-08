أخبار الاقتصاد اليوم.. الإسكان: تعيد التعامل على الأراضى الملغى تخصيصها

MENAFN - Youm7) شهد اليوم الجمعة 9-12-2023 عددًا كبيرًا من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على منح تيسيرات للشركات والمستثمرين العقاريين والأفراد، للتعامل بالأسعار المعمول بها حاليًا، وارتفاع سعر الذهب بحوالي 10 جنيهات، وبلغ سعر عيار 24 قيمة 2189 جنيها، وسجل عيار 21 قيمة 2790 جنيها، وسجل عيار 18 حوالي 2391 جنيها، وبلغ الجنيه الذهب 22320 جنيها.







الإسكان: تيسيرات للشركات للتعامل بأسعار قطع الأراضى المُلغى تخصيصها وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على منح تيسيرات للشركات والمستثمرين العقاريين والأفراد، للتعامل بالأسعار المعمول بها حاليًا، وذلك لقطع الأراضي بجميع أنواعها، وكافة المساحات التي تم إلغاء تخصيصها أو سحبها، ولم يتم تخصيصها للغير، ما عدا قطع الأراضي السكنية الصغيرة، والإسكان القومي والاجتماعي، وابنى بيتك.وأوضح وزير الإسكان، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن مجلس إدارة الهيئة، وافق على إعادة التعامل على قطع الأراضي بجميع أنواعها، وكافة المساحات، التي تم إلغاء تخصيصها أو سحبها، ولم يتم تخصيصها للغير، ما عدا قطع الأراضي السكنية الصغيرة وأراضي الإسكان القومي والاجتماعي وابنى بيتك، وذلك بالأسعار المعمول بها حاليا على المساحات، بما يعادل نسبة الإنجاز المتبقية، والتي لم يتم تنفيذها فقط من كامل مساحة قطعة الأرض.







أسعار الذهب فى مصر الجمعة 8 ديسمبر.. عيار 21 يسجل 2790 جنيها للجرام ننشر أسعار الذهب في السوق المصري، اليوم الجمعة 8 ديسمبر 2023، والتي تسجل ارتفاعًا طفيفًا بحوالي 10 جنيهات، عقب استقرار ملحوظ لليوم الثاني على التوالي، مع استقرار الطلب على الذهب في مصر.وبلغ سعر عيار 24 قيمة 2189 جنيها، وسجل عيار 21 قيمة 2790 جنيها، وسجل عيار 18 حوالي 2391 جنيها، وبلغ الجنيه الذهب 22320 جنيها.أظهر تقرير مجلس الذهب العالمي، أن التدفقات النقدية الخارجة من صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب قد تقلصت خلال شهر نوفمبر مع تزايد عودة الاستثمارات إلى صناديق الذهب في أمريكا الشمالية بعد تغير توقعات السياسة النقدية للفيدرالي في الأسواق.







شركة عالمية توقع بروتوكول إنشاء منتجع استشفائى فى مصر شهدت غادة شلبى نائب وزير السياحة، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين أحد سلاسل المنتجعات الاستشفائية العالمية وواحدة من كبريات شركات إدارة الفنادق وذلك لإقامة منتجع استشفائى في مصر.وخلال مراسم التوقيع، ألقت نائب الوزير كلمة استهلتها بنقل تحيات الوزير وتمنياته بنجاح المشروع والتوفيق للقائمين عليه، مثمنة اختيار مصر لهذا المشروع الهام الذي سيسلط الضوء على إمكانيات المقصد السياحي المصرى في مجال السياحة الاستشفائية بجانب المنتجات السياحية الغنية والفريدة التي تزخر بها مصر.كما أكدت نائب الوزير على أن الوزارة تبذل جهودًا متواصلة لتعزيز السياحة الاستشفائية، وذلك في ظل الإمكانات المختلفة التي تمتلكها مصر وباعتبار السياحة الاستشفائية منتجاً سياحياً يستقطب شريحة مميزة من السائحين من كافة أنحاء العالم.