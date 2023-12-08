Friday, 08 December 2023 11:07 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


اقتصادية قناة السويس: 244 سفينة بالسخنة والأدبية خلال الربع الأول بـ2023/2024

12/8/2023 2:36:25 PM
(MENAFN- Youm7) أصدرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بيانًا اليوم عن نشاط موانئ المنطقة الجنوبية خلال الربع الأول من العام المالي 2023/2024، الذي شهد تطورًا ملحوظًا ومعدل نمو على الأصعدة كافة مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي، وقد أوضح البيان أن ميناء السخنة شهد حركة تداول بإجمالي 138 سفينة، وبلغ إجمالي الحمولة المتداولة في الميناء خلال الفترة المذكورة ٥ مليون طن تقريبًا؛ حيث استقبل الميناء عدد 99 سفينة بضائع عامة محواة بواقع 2,25 مليون طن، و16 سفينة صب جاف بحمولة 1.7 مليون طن، و22 سفينة صب سائل بحمولة حوالي 1 مليون طن
وسفينة واحدة بضائع عامة غير محواة بواقع 105 طن، ليحقق ميناء السخنة بهذه المؤشرات معدلات نمو في استقبال السفن بلغت 27,78٪ و معدل نمو للبضائع وصل إلى 18,23٪.



أما ميناء الأدبية فقد استقبل إجمالي حمولة 1,4 مليون طن خلال الفترة من 1 يوليو حتى 30 سبتمبر 2023، بإجمالي عدد 106 سفينة ومعدل نمو بلغ 2,91% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، بواقع 50 سفينة بضائع عامة، و13 سفينة صب جاف، و29 سفينة صب سائل، و12 سفينة حاويات و2 سفينة حيوانات حية، وذكر البيان أنه يتم التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ التابعة لتسهيل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة كافة.



والجدير بالذكر أن المنطقة الاقتصادية حققت نقلة نوعية في مختلف الموانئ التابعة لها من خلال أعمال التطوير التي أسهمت بشكل كبير في تشجيع كبرى الشركات في مجال النقل البحري للتعاون مع موانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كما تستهدف أعمال التطوير في ميناء السخنة، إضافة 18 كم جديدة ليصبح إجمالي الأرصفة 23 كم
بعد انتهاء جميع أعمال التطوير، التي تسمح بوجود رصيف متعدد الأغراض ومحطة للصب السائل ومحطة للصب الجاف، فضلًا عن تعميق الغاطس ليصل إلى 18 مترًا بدلًا من 17 مترًا، كما سيتم تشغيل أحدث وأكبر محطة حاويات بميناء السخنة بواسطة أحد أهم مشغلي محطات الحاويات على مستوى العالم، أما ميناء الأدبية فهو ميناء متخصص لأنشطة الصب الجاف والسائل ويخضع لأعمال رفع كفاءة وتطوير الأرصفة البحرية التي يضمها وعددها 9 أرصفة بحرية.
















MENAFN08122023000132011024ID1107562119

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث