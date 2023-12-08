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الأسهم الذهبية فى نوفمبر.. 15 شركة ترتفع بنسبة تفوق 50% خلال شهر

12/8/2023 2:36:25 PM
(MENAFN- Youm7) حقق 15 سهمًا بالبورصة المصرية، صعودًا بنسبة تجاوزت 50% خلال جلسات شهر نوفمبر الماضى، وذلك نتيجة تحسن الأداء المالى لعدد من الشركات، وزيادة المضاربات على بعض الأسهم، يأتي هذا في الوقت الذى حققت فيه البورصة أرباحًا بلغت 140 مليار جنيه خلال الشهر الماضي، وضمت قائمة الأسهم الذهبية خلال نوفمبر:



1- آسيك للتعدين-اسكوم بنسبة 195.17% ليصل إلى مستوى 52.600 جنيه.



2- شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب) بنسبة 100.97% ليصل إلى مستوى 3.300 جنيه.



3- الأهلي للتنمية والاستثمار بنسبة 96.39% ليصل إلى مستوى 35.370 جنيه.



4- الوطنية للإسكان للنقابات المهنية بنسبة 83.81% ليصل إلى مستوى 52.570 جنيه.



5- أوراسكوم للاستثمار القابضة بنسبة 75.10% ليصل إلى مستوى 0.443 جنيه.



6- جولدن تكس للأصواف بنسبة 68.41% ليصل إلى مستوى 27.400 جنيه.

7- النيل للأدوية والصناعات الكيماوية-النيل بنسبة 65.91% ليصل إلى مستوى 99.300 جنيه.



8- جدوى للتنمية الصناعية بنسبة 59.28% ليصل إلى مستوى 3.270 جنيه.



9- مصر للأسواق الحرة بنسبة 58.83% ليصل إلى مستوى 31.940 جنيه.



10- نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية بنسبة 58.36% ليصل إلى مستوى 0.966 جنيه.



11- أجواء للصناعات الغذائية-مصر بنسبة 56.96% ليصل إلى مستوى 34.500 جنيه.



12- رمكو لإنشاء القرى السياحية بنسبة 53.93% ليصل إلى مستوى 2.780 جنيه.



13- مصر للفنادق بنسبة 53.66% ليصل إلى مستوى 245.460 جنيه.



14- ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية بنسبة 51.54% ليصل إلى مستوى 6.880 جنيه.



15- أيه كابيتال القابضة بنسبة 50.52% ليصل إلى مستوى 0.584 جنيه.












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