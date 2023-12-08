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زيادة ضريبة قناة السويس بنسبة 151% لتصل إلى 21 مليار جنيه خلال 3 شهور

12/8/2023 2:36:25 PM
(MENAFN- Youm7) كشفت بيانات وزارة المالية، عن ارتفاع الإيرادات الضريبية بالموازنة العامة للدولة لتصل إلى 285 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام المالي 2024/2023 بزيادة 73.6 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من العام المالي الماضي، بنسبة نمو 34.8%، مقسمة بين 74.9 مليار جنيه متحصلات ضريبية من الجهات السيادية بنسبة نمو 60.6%، و210.2 مليار جنيه من الجهات غير السيادية بنسبة نمو 27.5%، وجاءت أهم بنود الإيرادات الضريبية، التي ساهمت في ارتفاع جملة الإيرادات وهي:



1- 22.5 مليار جنيه ضريبة على المرتبات المحلية بزيادة 5.5 مليار جنيه بنسبة نمو 32.7%.



2- 9.9 مليار جنيه ضريبة على النشاط التجاري والصناعي بزيادة 2.2 مليار جنيه بنسبة نمو 29.1%.



3- 1.4 مليار حنيه ضريبة على المهن غير التجارية بزيادة 0.4 مليار جنيه بنسبة نمو 44.7%.



4- 21.4 مليار جنيه ضريبة من قناة السوي بزيادة 12.9 مليار جنيه بنسبة نمو 151.6%.



5- 31.8 مليار جنيه ضريبة من الشركات الأخرى بزيادة 4.6 جنيه بنسبة نمو 16.7%.


6- 63.2 مليار جنيه ضريبة القيمة المضافة على السلع بزيادة 14.5 مليار جنيه بنسبة نمو 29.8%.



7- 17.7 مليار جنيه ضريبة القيمة المضافة على الخدمات بزيادة 1.6 مليار جنيه بنسبة نمو 10%.



8- 3 مليارات جنيه حصيلة ضريبة القيمة المضافة من الفنادق والمطاعم بزيادة 0.6 مليار جنيه بنسبة نمو 26.2%.



9-4.6 مليار جنيه ضريبة القيمة المضافة من خدمات الاتصالات الدولية والمحلية بزيادة 0.6 مليار جنيه بنسبة نمو 14.7%.



10- 30.4 مليار جنيه ضرائب على سلع جدول رقم "1" محلية بزيادة 5.4 مليار جنيه بنسبة نمو 21.5%.



11- 3.3 مليار جنيه حصيلة من رسم التنمية بزيادة 0.6 مليار جنيه بنسبة نمو 21%.



12- 5.4 مليار جنيه من ضرائب الدمغة بزيادة 2.2 مليار جنيه بنسبة نمو 67.8%.



13- 6.5 مليار جنيه حصيلة من الضريبة على استخدام السلع بزيادة 2.8 مليار جنيه.


14- 1.3 مليار جنيه حصيلة من الضريبة على الخدمات الخاصة بزيادة 0.5 مليار جنيه بنسبة نمو 72.8%.



15- 54.2 مليار جنيه الحصيلة من الضرائب على الممتلكات بزيادة 14.8 مليار جنيه بنسبة نمو 37.4%.



16- 50 مليار جنيه حصيلة الضرائب على عوائد أذون وسندات الخزانة بزيادة 13.6 مليار جنيه بنسبة نمو 37.5%.



17- 15.3 مليار جنيه متحصلات من الضرائب على التجارة الدولية بزيادة 5.6 مليار جنيه بنسبة نمو 57%.



18- 2.5 مليار جنيه حصيلة الضرائب على السيارات بزيادة 0.9 مليار جنيه بنسبة نمو 51.7%.



19- 1.3 مليار جنيه حصيلة الضرائب على الأراضي والمباني بزيادة 0.2 مليار جنيه بنسبة نمو 14.1%.












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