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مزاد عالمى فى لندن يبيع أحد بورتريهات الفيوم.. اعرف ثمنه

12/8/2023 2:36:22 PM
(MENAFN- Youm7) باعت
دار بونهامز للمزادات العالمية فى لندن العديد من قطع الآثار المصرية والرومانية واليونانية أمس، بآلاف الدولارات، ومن بين القطع أحد بورتريهات
الفيوم، وبمبلغ يقدر ثمنه بـ20.480 ألف جنيه إسترلينى.

ويشار إلى أن لوحات الفيوم أو مومياوات الفيوم، وهو مصطلح يجسد مجموعة من اللوحات الواقعية للشخصيات رسمت على توابيت مومياوات مصرية فى الفيوم إبان فترة الوجود الرومانى فى مصر، تم فيها الرسم والطلاء على لوحات خشبية بشكل كلاسيكى يجعلها من أجمل الرسومات فى فن الرسم الكلاسيكى العالمى.

وفى الواقع فان لوحات الفيوم هى الوحيدة من نوعها فى العالم، عثر على مومياوات الفيوم فى عدة أجزاء من مصر إلا أن منطقة حوض الفيوم شملت أغلب الاكتشافات، ما جعلها تحمل هذا الاسم وتحديدا من منطقة هوارة وحتى أواسط مصر، ويرجح علماء الآثار أن تكون هذه اللوحات الجنائزية المصرية قد صنعت فى فترة مصر الرومانية.







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