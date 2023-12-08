القاهرة فى عيون الأجانب.. ماذا قال عنها قنصل أمريكا بعهد الخديوى إسماعيل؟

MENAFN - Youm7) ظلت القاهرة الخديوية محط أنظار الأجانب الذين أبهرهم التخطيط فكتب عن قاهرة القرن التاسع عشر عدد كبير من المستشرقين، خصوصا فى عهد الخديوى إسماعيل الذى أخذ على عاتقه تجميل وتخطيط القاهرة.

وعن القاهرة الخديوية فى عهد الخديوى إسماعيل قال "بيردسلى" قنصل الولايات المتحدة فى مصر وفقا لكتاب حسين كفافى الخديوى إسماعيل ومعشوقته مصر: "بلغ التجميل والتبديل في القاهرة من بضع سنوات مدى يصعب على الأجنبى تقدير طبيعته ومداه حق التقدير ومنذ ست سنوات لم يكن الحيز الواقع بين القاهرة والنيل وبولاق إلا أرضاً تغمرها مياه الفيضان وهذا الحيز اليوم هو الحي الجديد الجميل ويسمى بحى الإسماعيلية هكذا أنشئت مدينة جديدة من المدينة القديمة حتي ضعاف النيل فكانهما نشأت بفعل السحر".

وفى رسالة إلى وزارة الخارجية الأمريكية يقول: بلغ التجميل والتبديل في القاهرة من بضع سنوات مدى يصعب على الأجنبى تقدير طبيعته حق التقدير وسكان القاهرة نصف مليون نسمة وهى قائمة بالقرب من المقطم على مسيرة ميل ونصف من النيل.

ومنذ ست سنوات لم يكن الحيز الواقع بين القاهرة والنيل وبولاق إلا أرضاً واسعة منخفضة تغمرها مياه الفيضان ولا تزرع منها غير بقع عند انحسار هذه المياه وهذا الحيز اليوم هو الحي الجديد الجميل ويسمي بحي الإسماعيلية تكريماً لسمو الخديوي، وقد ردم علي ارتفاع يتراوح بين ستة أقدام وثمانية أقدام بالأثرية التي جليت من أنحاء المدينة وقد خططت فيه طرق واسعة لسير العربات، تحف بها الأشجار ومنحت الأرض بالمجان لمن يتعهد بأن يقيم عليها بناء معين الرسم وهكذا أنشئت مدينة جديدة تماماً تتألف من أبية رائعة ، تمتد من المدينة القديمة إلي ضفاف النيل فأنهما نشأت بفعل من السحر.

كانت البقعة الشاسعة المعروفة باسم الأزبكية تقوم على جوانبها مجموعات من الدور الأوروبية يتألف منها الحي الأفرنجي.

ولم تكن هذه البقعة أيام الفيضاهات إلا بحيرة فإذا انحسرت المياه أصبحت مأوي للكلاب ومسرحاً للجنايات ومجتمعاً للسرقة وقد استحالت اليوم إلي حديقة عمومية رائعة الجمال ذات ممرات رملية وطرق ظليلة ومروج خضراء وما يأخذ فيها بالألباب، بحيرة صناعية آية في الجمال وتحف بهذه الحديقة أبنية أخاذة المطر منسقة علي طراز واحد".