الهدايا عبر العصور.. متى بدأ تقليد الاحتفال بأعياد ميلاد الأشخاص؟

MENAFN - Youm7) يعد عيد الميلاد لدى كل فرد هو تاريخ مهم وله معنى كبير، سواء كنت فى صباه أو شيخوخته، لا يسعك إلا أن تشعر بالسعادة والابتهاج فى يومك الخاص، خاصة عندما يغمرك أصدقاؤك وعائلتك بهدايا عيد الميلاد.

في ثقافة اليوم يعد تقليد أعياد الميلاد وتقديم الهدايا أمرًا مهمًا للغاية لأنه يسمح للأقرب إليك بالتعبير عن مودتهم واحترامهم لك من خلال إعطائك هدايا خاصة، لكن متى بدأ هذا التقليد بالضبط؟ هل التزم أسلافنا بنفس "الطقوس"؟.

يمكن إرجاع أصل هدايا عيد الميلاد إلى فجر الحضارة الإنسانية، حيث كان للاحتفال بعيد ميلاد الفرد درجات متفاوتة من الأهمية عبر الثقافات المختلفة، وفي سجلات التاريخ القديم نجد لمحات من احتفالات أعياد الميلاد مصحوبة بتبادل الهدايا، رغم أن العادات كانت بعيدة كل البعد عن التوحيد، وفقا لما ذكره موقع

ancient orgnin.

ففي مصر القديمة، على سبيل المثال، احتفل الفراعنة بذكرى تتويجهم، والتي كانت أشبه بما نعتبره الآن أعياد ميلاد، إذ تم تقديم الهدايا التي غالبًا ما تكون أشياء ثمينة إلى الملك الحاكم، وبالمثل في بلاد ما بين النهرين، يُعتقد أن السومريين الأوائل احتفلوا "بأعياد ميلاد" ملوكهم بالقرابين والجزية .

على الرغم من أن الإغريق لم يكونوا معروفين في البداية باحتفالات أعياد الميلاد المتقنة، إلا أنهم كرموا المعبودات بكعكات على شكل قمر أما بالنسبة للرومان، فقد اتخذت أعياد الميلاد أهمية شخصية أكثر، حيث كانت النخب تحتفل بأعياد ميلاد أفراد الأسرة من خلال الأعياد وربما الهدايا .

أما احتفالات عيد الميلاد للأشخاص العاديين في روما القديمة، فكانت الهدايا المقدمة في كثير من الأحيان عبارة عن تماثيل صغيرة ورموز للمودة، وكان الكثير منها يهدف إلى درء الأرواح الشريرة وجلب الحظ السعيد .

في الصين القديمة كان الاحتفال بأعياد الميلاد متجذرًا بعمق في الممارسات الدينية والثقافية، غالبًا ما كان مفهوم هونج باو، أو المظاريف الحمراء التى تحتوى على أموال أو أشياء ثمينة أخرى، مرتبطًا بأعياد الميلاد والمناسبات الخاصة، ومع ذلك، فإن ممارسة تقديم الهدايا فى أعياد الميلاد على نطاق واسع كما نعرفها اليوم لم تصبح سائدة إلا فى وقت لاحق من التاريخ.