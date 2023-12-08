الفنون التشكيلية: ورش فنية لتأهيل الأطفال لجائزة الدولة للمبدع الصغير

(MENAFN
- Youm7) أعلن قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش عن إقامة ورشة فنية للأطفال بعنوان "جائزة الدولة للمبدع الصغير "، وذلك غدًا السبت 9 ديسمبر 2023 الساعة 10 صباحاً بمتحف راتب صديق الثقافى.
وللتوضيح أكثر عن هدف ودور الورشة تواصلنا مع الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، الذى قال فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، إن هدف الورشة إعداد الطفل بطريقة سليمة لكيفية التقديم لجائزة الدولة للمبدع الصغير، بخلاف تأهيل الأطفال فى المشاركات الدولية والجماعية، إلى جانب آليات مشاركة ذوى القدرات الخاصة أيضا.
وجائزة المبدع الصغبر تنقسم إلى فئتين عمريتين: الفئة العمرية الأولى من سن 5 حتى 12 سنة، والفئة العمرية الثانية من فوق سن 12 حتى 18 سنة، ولكل فئة عمرية جائزتين لتصبح أربع جوائز فى كل فرع، حيث تبلغ قيمة الجائزة 40 ألف جنيه مصرى.
أما عن شروط التقديم لجائزة الدولة للمبدع الصغير فهى كالتالى..
1-
أن يكون المتقدم مصرى الجنسية.
2-
أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
3-
ألا يتجاوز سن المتقدم فى أول يوم لفتح باب التقدم الوارد فى الإعلان عن الجائزة ثمانى عشرة سنة ميلادية.
4-
أن يلتزم المُتقدم بالفئة العمرية المُشار إليها بالإعلان والمقسمة لمستويين من 5 حتى 12 عامًا كمستوى أول ومن فوق 12 حتى 18 عامًا كمستوى ثانى.
5-
أن تقدم الأعمال باللغة العربية فقط.
6-
ألا يتم التقدم بالعمل نفسه لجائزة أو مسابقة أخرى حتى صدور الإعلان عن نتيجة الجائزة.
7-
ألا يكون العمل المُقدم قد سبق له الفوز بجائزة أو مسابقة أخرى.
8-
لا يحق للشخص التقدم فى أكثر من فرع.
9-
فى حالة العمل الجماعى فى فرعى (التطبيقات والمواقع الإلكترونية - الابتكارات العلمية) يُشترط لقبوله موافقة المشتركين فيه، وتُحدد نسب المشاركة كتابةً من قبلهم، وإذا لم تُحدد نسب المشاركة تُقسم الجائزة عليهم بالتساوي. (الحد الأقصى للعمل المشترك ثلاثة أشخاص) وتستبعد الأعمال الجماعية فى باقى الفروع.
10-
تُستبعد إداريًا الأعمال التى لم تستوفى شروط الجائزة.
11-
التحكيم يتم على مرحلتين:
.
مرحلة أولى لفرز الأعمال المقدمة.
. مرحلة ثانية للأعمال المصعدة من المرحلة الأولى يتم فيها مقابلة شخصية للمُتقدم لمُناقشة العمل المُقدم وتقييمه وذلك بمقر المجلس الأعلى للثقافة.
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