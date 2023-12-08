الفنون التشكيلية: ورش فنية لتأهيل الأطفال لجائزة الدولة للمبدع الصغير

MENAFN - Youm7) أعلن قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش عن إقامة ورشة فنية للأطفال بعنوان "جائزة الدولة للمبدع الصغير "، وذلك غدًا السبت 9 ديسمبر 2023 الساعة 10 صباحاً بمتحف راتب صديق الثقافى.

وللتوضيح أكثر عن هدف ودور الورشة تواصلنا مع الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، الذى قال فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، إن هدف الورشة إعداد الطفل بطريقة سليمة لكيفية التقديم لجائزة الدولة للمبدع الصغير، بخلاف تأهيل الأطفال فى المشاركات الدولية والجماعية، إلى جانب آليات مشاركة ذوى القدرات الخاصة أيضا.

وجائزة المبدع الصغبر تنقسم إلى فئتين عمريتين: الفئة العمرية الأولى من سن 5 حتى 12 سنة، والفئة العمرية الثانية من فوق سن 12 حتى 18 سنة، ولكل فئة عمرية جائزتين لتصبح أربع جوائز فى كل فرع، حيث تبلغ قيمة الجائزة 40 ألف جنيه مصرى.

أما عن شروط التقديم لجائزة الدولة للمبدع الصغير فهى كالتالى..

1-

أن يكون المتقدم مصرى الجنسية.

2-

أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

3-

ألا يتجاوز سن المتقدم فى أول يوم لفتح باب التقدم الوارد فى الإعلان عن الجائزة ثمانى عشرة سنة ميلادية.

4-

أن يلتزم المُتقدم بالفئة العمرية المُشار إليها بالإعلان والمقسمة لمستويين من 5 حتى 12 عامًا كمستوى أول ومن فوق 12 حتى 18 عامًا كمستوى ثانى.

5-

أن تقدم الأعمال باللغة العربية فقط.

6-

ألا يتم التقدم بالعمل نفسه لجائزة أو مسابقة أخرى حتى صدور الإعلان عن نتيجة الجائزة.

7-

ألا يكون العمل المُقدم قد سبق له الفوز بجائزة أو مسابقة أخرى.

8-

لا يحق للشخص التقدم فى أكثر من فرع.

9-

فى حالة العمل الجماعى فى فرعى (التطبيقات والمواقع الإلكترونية - الابتكارات العلمية) يُشترط لقبوله موافقة المشتركين فيه، وتُحدد نسب المشاركة كتابةً من قبلهم، وإذا لم تُحدد نسب المشاركة تُقسم الجائزة عليهم بالتساوي. (الحد الأقصى للعمل المشترك ثلاثة أشخاص) وتستبعد الأعمال الجماعية فى باقى الفروع.

10-

تُستبعد إداريًا الأعمال التى لم تستوفى شروط الجائزة.

11-

التحكيم يتم على مرحلتين:

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مرحلة أولى لفرز الأعمال المقدمة.

. مرحلة ثانية للأعمال المصعدة من المرحلة الأولى يتم فيها مقابلة شخصية للمُتقدم لمُناقشة العمل المُقدم وتقييمه وذلك بمقر المجلس الأعلى للثقافة.