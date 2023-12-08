كل شىء عن معرض مصر القديمة فى كانيبرا الأسترالية.. صور

MENAFN - Youm7) وصف دانييل سليمان كبير أمناء متحفRijksmuseum Van Oudheden بعض العجائب التى ستعرض فى معرض عن مصر القديمة فى المتحف الوطنى الأسترالى كانبيرا اعتبارًا من الأسبوع المقبل، حيث قال "مثل العديد من علماء المصريات، ألهمتنى مصر القديمة فى سن مبكرة، كان والدى مصريا، ولدت في مصر، ونشأت في هولندا.. ذهبت إلى المتحف المصري بالقاهرة لأول مرة عندما كان عمري تسع سنوات، وكنت مفتونًا تمامًا".

وأضاف: "كنت أعرف أن هذا شىء من شأنه أن يبهرنى لبقية حياتى، وقد حدث بالفعل أعتقد أن السبب وراء ذلك هو أن مصر القديمة تبدو بعيدة جدًا من ناحية، لكنها قريبة جدًا من ناحية أخرى يتعلق الأمر بأمرين. إنها حقيقة أن الكثير من آثارها تم الحفاظ عليها بشكل جيد وأعتقد ثانيًا، أن مصر القديمة أصبحت بالفعل جزءًا من القصص التي نرويها لبعضنا البعض على مستوى العالم حتى يومنا هذا."

ويقول سليمان: "هناك الكثير من القصص التى نرويها لبعضنا البعض عن مصر القديمة، وهى جزء من الكتب المقدسة للديانات الثلاث الكبرى هناك مؤرخون من العالم القديم، زاروا مصر القديمة وكتبوا عنها هناك قصص لا نزال نرويها لبعضنا البعض حتى اليوم وهناك مسلات من مصر القديمة تم نقلها إلى أوروبا بالفعل فى العصر الرومانى، وكانت مرئية فى المناظر الطبيعية حتى اليوم".

اثار مصرية بالمعرض

"وفي القرن التاسع عشر أصبحت مصر القديمة جزءًا من المشروع الاستعماري الأوروبي، ومع ذلك أيضًا، يتم سرد العديد من القصص عن مصر القديمة من خلال عيون الزوار والعلماء، ومع ذلك أيضًا الفنانين، لذلك لدينا روايات ومسرحيات، والموسيقى وحتى الهندسة المعمارية في أوروبا التي تتحدث عن مصر القديمة والتى انتشرت عالميًا".

فى المعرض جرى وضع التوابيت المذهلة، وتم وضع مجموعة من الأبواب الحجرية المنحوتة بشكل معقد وهى أبواب زائفة تم وضعها فى المقابر كوسيلة للتواصل مع الموتى فى وضع مستقيم لفحصها عن قرب وهناك اثنتان من المومياوات امرأتان سينساوس وتا نيت خارو أو تاديس وواحدة لرجل، هاريريم والاثنان الآخران، رجل وامرأة، غير معروفين وتأتي جميعها مع فرصة إلقاء نظرة على فحوصات الأشعة المقطعية غير الجراحية الحديثة والتي يتم عرضها من خلال شاشة تفاعلية رقمية.

ويقول كريج ميدلتون أمين المتحف الوطنى إنه على الرغم من وجود نسخ مختلفة لهذا العرض بالتحديد، إلا أن النسخ الأسترالية تم نسجها من خلال عدسة استعمارية، ويقول: "من الصعب إعادة صياغة قصة مجموعة من مصر، إنها قصة استعمارية".

وإلى جانب التوابيت المزخرفة بشكل معقد تبرز فى المعرض أوراق البردي ما يسمى بمخطوطات كتاب الموتى، والفن المذهل، والمجوهرات والمنحوتات البراقة وهناك أشياء يومية، تذكرنا بجميع الأشخاص الذين كانوا يتجمعون حول الفراعنة ذات يوم.

اثار فرعونية من المعرض



