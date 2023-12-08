تقرير: Imessage لن يخضع للقواعد الأوروبية

MENAFN - Youm7) تجرى المفوضية الأوروبية تحقيقًا فيما إذا كان سيتم وضع خدمة iMessage الخاصة بشركة أبل تحت سلطة قانون الأسواق الرقمية (DMA)، ويبدو أن الشركة قد لا تضطر إلى جعل خدمة المراسلة الخاصة بها قابلة للتشغيل المتبادل مع الخدمات الأخرى.وفقًا لتقرير صادر عن بلومبرج، يميل الاتحاد الأوروبي نحو ترك شركة أبل خارج DMA حيث "خلصوا مبدئيًا إلى أنها لا تحظى بشعبية كافية لدى مستخدمي الأعمال لتبرير تعرضهم للتنظيم".وفى سبتمبر، أدرجت المفوضية الأوروبية قائمة مختصرة تضم 22 خدمة تديرها ستة من عمالقة التكنولوجيا ــ الشركة الأم لجوجل ألفابيت، وأمازون، وأبل، وبايت دانس، وميتا، ومايكروسوفت ــ ووضعت عليها تصنيف حراس البوابة بموجب قانون الأسواق الرقمية (DMA)، وتم اختيار خدمات أبل الخمس – App Store وSafari وiOS وiPadOS وiMessage – ضمن نطاق القانون الجديد.اعترضت شركة Apple على أنه لا ينبغي تعيين iMessage كحارس للبوابة، وأطلقت اللجنة تحقيقًا للتأكد من جعل iMessage قابلاً للتشغيل المتبادل مع الخدمات الأخرى - لمنح المستخدمين حرية استخدام أي خدمة يريدونها على أجهزتهم.كيف يتم تعيين الخدمات حارس البوابة

لتعيين خدمة كحارس بوابة، يجب أن تتوافق مع المعايير التي حددتها اللجنة، وفقًا للقواعد، أي خدمة أو شركة:

تبلغ قيمتها السوقية 75 مليار يورو على الأقل (حوالي 82 مليار دولار أمريكي)، وإما امتلاك منصة اجتماعية أو تطبيق يستخدمه ما لا يقل عن 45 مليون شخص كل شهر أو لديه ما لا يقل عن 10000 مستخدم تجاري نشط، يعتبر حارسًا للبوابة.جوجل تضغط على الاتحاد الأوروبي بشأن iMessage

ويأتي هذا التطوير بعد أيام قليلة من قيام جوجل، إلى جانب مجموعة من الشركات الأخرى، بإرسال رسالة إلى المفوضية الأوروبية لتعيين خدمة iMessage باعتبارها "خدمة النظام الأساسي الأساسية"، مما يجعل الخدمة قابلة للتشغيل المتبادل مع خدمات المراسلة الأخرى.

وفي الوقت نفسه، قالت شركة أبل إن "المستهلكين اليوم لديهم إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من تطبيقات المراسلة، وغالباً ما يستخدمون العديد منها في وقت واحد، مما يعكس مدى سهولة التبديل بينها".وقالت شركة Apple: "تم تصميم iMessage وتسويقه للاتصالات الشخصية للمستهلكين، ونحن نتطلع إلى أن نوضح للجنة سبب كون iMessage خارج نطاق DMA".