لمستخدمى أندرويد.. جوجل تطرح تحديثا أمنيا جديدا لحماية هاتفك من الاختراق

MENAFN - Youm7) بدأت Google في طرح التصحيح الأمني لهذا الشهر لأجهزة Android، ومع التحديث الأمني لشهر ديسمبر، أصلحت شركة التكنولوجيا العملاقة 85 نقطة ضعف والتي تضمنت أيضًا نقطة حرجة (CVE-2023-40088).

وفي الوقت نفسه، أدرجت جوجل 16 نقطة ضعف فقط في النظام والتي تضمنت أيضًا ثغرة أمنية خطيرة، و تم إدراج هذا الخلل على أنه تنفيذ تعليمات برمجية عن بعد أو RCE، وهذا يعني أنه كان من الممكن أن يستخدم المهاجمون هذا لوضع الكود الخاص بهم في نظام الهاتف المستهدف دون علم المستخدم أو إذنه.

ومع ذلك، لم تحدد جوجل ما إذا كان قد تم استغلال هذا الثغرة الأمنية في الماضي. تدعي الشركة أنه تم الآن إصلاح الثغرة الأمنية ويجب على مستخدمي Android تنزيل التحديث على الفور.





ماذا قالت جوجل عن هذا الخلل الأمني

ذكرت Google هذا الخلل بالتحديد في نشرة أمان Android، وكتبت الشركة: "إن أخطر هذه المشكلات هو وجود ثغرة أمنية خطيرة في مكون النظام والتي يمكن أن تؤدي إلى تنفيذ التعليمات البرمجية عن بعد (القريب/المجاور) دون الحاجة إلى امتيازات تنفيذ إضافية. ليس هناك حاجة لتفاعل المستخدم للاستغلال"، حسبما صنفت جوجل. هذه الثغرة الأمنية بأنها "حرجة".

وأشارت الشركة أيضًا إلى أن الخلل كان يؤثر على إصدارات متعددة من Android، بما في ذلك Android 11 و12 و12L و13 و14.