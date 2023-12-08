لمستخدمى أندرويد.. جوجل تطرح تحديثا أمنيا جديدا لحماية هاتفك من الاختراق

(MENAFN
- Youm7) بدأت Google في طرح التصحيح الأمني لهذا الشهر لأجهزة Android، ومع التحديث الأمني لشهر ديسمبر، أصلحت شركة التكنولوجيا العملاقة 85 نقطة ضعف والتي تضمنت أيضًا نقطة حرجة (CVE-2023-40088).
وفي الوقت نفسه، أدرجت جوجل 16 نقطة ضعف فقط في النظام والتي تضمنت أيضًا ثغرة أمنية خطيرة، و تم إدراج هذا الخلل على أنه تنفيذ تعليمات برمجية عن بعد أو RCE، وهذا يعني أنه كان من الممكن أن يستخدم المهاجمون هذا لوضع الكود الخاص بهم في نظام الهاتف المستهدف دون علم المستخدم أو إذنه.
ومع ذلك، لم تحدد جوجل ما إذا كان قد تم استغلال هذا الثغرة الأمنية في الماضي. تدعي الشركة أنه تم الآن إصلاح الثغرة الأمنية ويجب على مستخدمي Android تنزيل التحديث على الفور.
ماذا قالت جوجل عن هذا الخلل الأمني
ذكرت Google هذا الخلل بالتحديد في نشرة أمان Android، وكتبت الشركة: "إن أخطر هذه المشكلات هو وجود ثغرة أمنية خطيرة في مكون النظام والتي يمكن أن تؤدي إلى تنفيذ التعليمات البرمجية عن بعد (القريب/المجاور) دون الحاجة إلى امتيازات تنفيذ إضافية. ليس هناك حاجة لتفاعل المستخدم للاستغلال"، حسبما صنفت جوجل. هذه الثغرة الأمنية بأنها "حرجة".
وأشارت الشركة أيضًا إلى أن الخلل كان يؤثر على إصدارات متعددة من Android، بما في ذلك Android 11 و12 و12L و13 و14.
MENAFN08122023000132011024ID1107562109
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.