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الولايات المتحدة تطور رادار فضائى لرصد التهديدات الناشئة فى الفضاء

12/8/2023 2:36:19 PM
(MENAFN- Youm7) وقعت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا اتفاقية لتطوير رادار للفضاء السحيق قادر على مراقبة ما يحدث في المدار المتزامن مع الأرض، وفقا لتقرير سبيس.



وتقع هذه المنطقة على ارتفاع حوالي (35,786 كيلومترًا) فوق الأرض، وهي واحدة من أبعد المناطق التي تعمل فيها الأقمار الصناعية، ومن المثير للاهتمام أن كل مركبة فضائية في مدار متزامن مع الأرض تحوم دائمًا فوق نفس المنطقة من الأرض عن طريق مطابقة مدة مدارها مع المعدل الذي يدور به كوكبنا مرة واحدة بالنسبة للنجوم الموجودة في الخلفية.



ويُعرف النظام الجديد المخطط لمراقبة هذا الجزء من الفضاء باسم "قدرة الرادار المتقدمة في الفضاء العميق" أو DARC، وستوفر DARC تغطية رادارية على مدار 24 ساعة في جميع الأحوال الجوية حول العالم للدول الثلاث التي تشكل ما يعرف بالشراكة الأمنية AUKUS .



وتهدف الاتفاقية إلى "تسريع القدرات التي تزود الشركاء الثلاثيين بتكنولوجيا متقدمة لتحديد التهديدات الناشئة في الفضاء"، وفقًا لبيان وزارة الدفاع الأمريكية، ويضيف هذا الإعلان إلى تركيز Space Force المتزايد على ما يعرف بالوعي بالمجال الفضائي، والذي يتلخص في القدرة على تحديد وتتبع ومراقبة الأجسام المختلفة الموجودة في المدار حول الأرض.



وقال رئيس عمليات الفضاء الأمريكية الجنرال تشانس سالتزمان: "مع التطور السريع في مجال الفضاء، يجب علينا مواصلة اتخاذ خطوات مدروسة لضمان قدرتنا الجماعية على العمل بأمان، وتتمتع دولنا بوضع فريد يمكنها من توفير هذه القدرة على نطاق عالمي".



وأجرت Space Force اختبارات ناجحة لمظاهر التكنولوجيا لنظام DARC القادم في عام 2021 في White Sands Missile Range في نيو مكسيكو، وفقًا لبيان Space Force ، وفي عام 2022، حصلت شركة نورثروب جرومان على عقد بقيمة 341 مليون دولار لتطوير تقنيات البرنامج.



من المقرر أن يكون أول موقع من مواقع DARC الثلاثة في غرب أستراليا، ومن المتوقع أن يكون متصلاً بالإنترنت بحلول عام 2026. ويجب أن تكون جميع المواقع الثلاثة متصلة بالإنترنت بحلول عام 2030، وفقًا لبيان Space Force. ومن المتوقع أن تبلغ تكلفتها الإجمالية مليار دولار .





ويأتى اختيار أستراليا لأول موقع DARC مع استمرار تصاعد التوترات العسكرية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ التي تغطي المحيطين الهندي والهادئ، وستهدف الآلية في هذا الموقع إلى حد كبير إلى مواجهة الوجود العسكرى الصينى المتزايد.



وتمتلك الصين حاليًا وتدير ما يقرب من نصف أقمار التجسس في العالم للاستخبارات والمراقبة والاستطلاع (ISR)، "معظمها يمكن أن يدعم مراقبة وتتبع واستهداف القوات الأمريكية والقوات المتحالفة معها في جميع أنحاء العالم، وخاصة في جميع أنحاء منطقة المحيطين الهندي والهادئ". تقرير وزارة الدفاع لعام 2023 الصادر إلى الكونجرس الأمريكي.












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