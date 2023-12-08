الإعلان الترويجى للعبة GTA VI يدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية

MENAFN - Youm7) صدر أول فيديو دعائي للعبة Grand Theft Auto VI وقد أحدث ثورة في عالم الألعاب، حيث تم إصدار المقطع الترويجي في 5 ديسمبر، ومنذ ذلك الحين تم إصدار المقطع الترويجي على موقع يوتيوب، وقد حصل على ملايين المشاهدات والتعليقات، لدرجة أنه انتهى به الأمر إلى تحطيم رقمين قياسيين، أحدهما دخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية.الأرقام القياسية للعرض الترويجي للعبة GTA VI؟

نشرت موسوعة جينيس للأرقام القياسية تدوينة رسمية تعلن عن الرقم القياسي الذي تم تحقيقه بواسطة العرض الترويجي للعبة GTA VI، أصبحت اللعبة أكثر ألعاب الفيديو مشاهدة على YouTube خلال 24 ساعة.

حيث حقق المقطع الترويجي للعبة أكثر من 90,421,491 مشاهدة على YouTube خلال 24 ساعة، وأصبح المقطع الدعائي أيضًا الفيديو الأكثر إعجابًا على YouTube خلال 24 ساعة مع حوالي 8.9 مليون إعجاب.الرقم القياسي التالي لمقطع GTA VI هو أنه أصبح الفيديو غير الموسيقي الأكثر مشاهدة على YouTube خلال 24 ساعة، يؤدي هذا إلى كسر فيديو Mr Beast الذي يحمل عنوان "Mr Beast's Every Country On Earth Fights For $250,000"، والذي تم تحميله في أغسطس من هذا العام وحقق 59.4 مليون مشاهدة في 24 ساعة.ارقام قياسية اخرى

GTA VI ليس العنوان الوحيد في الامتياز الذي أنشأ أو حطم الأرقام القياسية، GTA V، التي تم إطلاقها منذ 12 عامًا، تحمل العديد من الأرقام القياسية، وهنا قائمة:

ألعاب الفيديو الأكثر مبيعًا لـ PlayStation 3 (PS3) لعبة فيديو الأكشن والمغامرات الأكثر مبيعًا في عام 2014 سجل أرقام المبيعات لعبة الفيديو الأكثر مبيعاً في 24 ساعة أكثر ألعاب الفيديو التي حازت على استحسان النقاد على PlayStation 4 في عام 2015 لعبة الفيديو الأعلى تقييمًا على أجهزة الجيل الثامن في عام 2015 أقدم لعبة مفضلة لدى مستخدمي YouTube المقطع الدعائي الأكثر مشاهدةً للعبة فيديو أكشن ومغامرات أكبر ميزانية للعبة فيديو في عام 2013 أعلى إيرادات يحققها منتج ترفيهي خلال 24 ساعة أسرع لعبة فيديو تصل قيمتها إلى مليار دولار معظم التوقيعات على عريضة لعبة فيديو سجل الموسيقى التصويرية: معظم الأغاني المرخصة في لعبة GTA أسرع نسبة إنهاء كلاسيكية للعبة GTA V