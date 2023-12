الإعلان الترويجى للعبة GTA VI يدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية

MENAFN - Youm7) صدر أول فيديو دعائي للعبة Grand Theft Auto VI وقد أحدث ثورة في عالم الألعاب، حيث تم إصدار المقطع الترويجي في 5 ديسمبر، ومنذ ذلك الحين تم إصدار المقطع الترويجي على موقع يوتيوب، وقد حصل على ملايين المشاهدات والتعليقات، لدرجة أنه انتهى به الأمر إلى تحطيم رقمين قياسيين، أحدهما دخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية.الأرقام القياسية للعرض الترويجي للعبة GTA VI؟

نشرت موسوعة جينيس للأرقام القياسية تدوينة رسمية تعلن عن الرقم القياسي الذي تم تحقيقه بواسطة العرض الترويجي للعبة GTA VI، أصبحت اللعبة أكثر ألعاب الفيديو مشاهدة على YouTube خلال 24 ساعة.

حيث حقق المقطع الترويجي للعبة أكثر من 90,421,491 مشاهدة على YouTube خلال 24 ساعة، وأصبح المقطع الدعائي أيضًا الفيديو الأكثر إعجابًا على YouTube خلال 24 ساعة مع حوالي 8.9 مليون إعجاب.الرقم القياسي التالي لمقطع GTA VI هو أنه أصبح الفيديو غير الموسيقي الأكثر مشاهدة على YouTube خلال 24 ساعة، يؤدي هذا إلى كسر فيديو Mr Beast الذي يحمل عنوان "Mr Beast's Every Country On Earth Fights For $250,000"، والذي تم تحميله في أغسطس من هذا العام وحقق 59.4 مليون مشاهدة في 24 ساعة.ارقام قياسية اخرى

GTA VI ليس العنوان الوحيد في الامتياز الذي أنشأ أو حطم الأرقام القياسية، GTA V، التي تم إطلاقها منذ 12 عامًا، تحمل العديد من الأرقام القياسية، وهنا قائمة:

ألعاب الفيديو الأكثر مبيعًا لـ PlayStation 3 (PS3) لعبة فيديو الأكشن والمغامرات الأكثر مبيعًا في عام 2014 سجل أرقام المبيعات لعبة الفيديو الأكثر مبيعاً في 24 ساعة أكثر ألعاب الفيديو التي حازت على استحسان النقاد على PlayStation 4 في عام 2015 لعبة الفيديو الأعلى تقييمًا على أجهزة الجيل الثامن في عام 2015 أقدم لعبة مفضلة لدى مستخدمي YouTube المقطع الدعائي الأكثر مشاهدةً للعبة فيديو أكشن ومغامرات أكبر ميزانية للعبة فيديو في عام 2013 أعلى إيرادات يحققها منتج ترفيهي خلال 24 ساعة أسرع لعبة فيديو تصل قيمتها إلى مليار دولار معظم التوقيعات على عريضة لعبة فيديو سجل الموسيقى التصويرية: معظم الأغاني المرخصة في لعبة GTA أسرع نسبة إنهاء كلاسيكية للعبة GTA V