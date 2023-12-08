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هيئة تنظيم المنافسة فى المملكة المتحدة تراجع شراكة مايكروسوفت مع Openai

12/8/2023 2:36:19 PM
(MENAFN- Youm7) تدرس المملكة المتحدة إجراء تحقيق في شراكة مايكروسوفت مع OpenAI لتحديد ما إذا كانت قد أدت إلى "الاستحواذ على السيطرة" التي تخضع لقانون مكافحة الاحتكار، حسبما كتبت هيئة المنافسة والأسواق (CMA) اليوم.



وقالت الهيئة التنظيمية إنها تدرس "التطورات الأخيرة"، في إشارة بلا شك إلى دراما الإطاحة بالرئيس التنفيذي سام ألتمان والتي لعبت فيها مايكروسوفت دورًا كبيرًا، وفقا لتقرير engadget.



وقالت في بيان صحفي: "تدرس هيئة أسواق المال الآن ما إذا كانت شراكة Microsoft/OpenAI، بما في ذلك التطورات الأخيرة قد أدت إلى وضع اندماج ذي صلة، وإذا كان الأمر كذلك، التأثير المحتمل على المنافسة" ، وستقوم هيئة أسواق المال بمراجعة ما إذا كانت الشراكة قد أدت إلى اكتساب السيطرة ،
أى عندما تؤدي إلى وجود تأثير مادي لأحد الأطراف أو سيطرة فعلية أو أكثر من 50٪ من حقوق التصويت على كيان آخر.



وأشارت الهيئة التنظيمية إلى أن الشراكة "الوثيقة والمتعددة الأوجه" تشمل استثمارًا بمليارات الدولارات من قبل مايكروسوفت والتعاون في تطوير التكنولوجيا والخدمات السحابية، وأضافت أن الشركتين لهما أنشطة مهمة في الأسواق المالية والأسواق ذات الصلة، مما يعني أن تعاملاتهما التجارية تؤثر بشكل مباشر على المستثمرين، وأضافت أن مايكروسوفت شاركت مؤخرًا في التطورات المتعلقة بحوكمة OpenAI.



وعندما تم طرد سام ألتمان من قبل مجلس إدارة OpenAI، تدخلت شركة مايكروسوفت لتوظيفه، وهدد غالبية موظفي OpenAI بالانتقال إلى Microsoft أيضًا، ورضخ مجلس إدارة OpenAI بعد فترة وجيزة وعاد ألتمان إلى منصب الرئيس التنفيذي. "وقد خلص المسؤولون التنفيذيون في مايكروسوفت منذ ذلك الحين إلى أن الوضع الحالي [مع عودة ألتمان إلى السلطة] هو أفضل نتيجة ممكنة،" وفقا لمجلة نيويوركر التي كشفت عن الدراما.
















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