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هجوم بصواريخ يستهدف السفارة الأميركية في بغداد والأمم المتحدة تندد يهدد استقرار العراق

12/8/2023 2:34:41 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استهدفت عدة صواريخ فجر الجمعة السفارة الأميركية الواقعة في المنطقة الخضراء في بغداد بدون تسجيل أضرار أو إصابات، في هجوم يعكس مخاطر تصعيد إقليمي على خلفية الحرب بين اسرائيل وحماس.
والهجوم هو الأول على السفارة الأميركية في بغداد منذ أن بدأت فصائل متحالفة مع إيران منتصف أكتوبر شن هجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ ضد القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي في العراق وسورية.
ودعا متحدث باسم السفارة الأميركية في بغداد الجمعة الحكومة العراقية إلى «حماية» الطواقم والمنشآت الديبلوماسية ومنشآت التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش.
وأضاف في بيان، الجمعة «تدل المؤشرات على أن الهجمات نفذتها ميليشيات موالية لإيران، تنشط بحرية في العراق».
وقال إنه «صباح الجمعة»، تعرضت «السفارة الأميركية لهجوم بصاروخين»، مضيفا «لاتزال التقييمات جارية، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات في مجمع السفارة».
في أعقاب الهجوم، اعتبر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن مهاجمي البعثات الديبلوماسية «يقترفون إساءة إزاء العراق واستقراره وأمنه»، داعيا القوات الأمنية إلى «ملاحقة» مرتكبي «الاعتداء».
وقال السوداني في بيان أصدره مكتبه إن «استهداف البعثات الديبلوماسية أمر لا يمكن تبريره، ولا يمكن القبول به، تحت أي ظرف».
وشدد السوداني في بيانه على أن «قواتنا الأمنية والأجهزة الحكومية والتنفيذية... ستواصل حماية البعثات الديبلوماسية وصيانة المعاهدات الدولية والالتزام بتأمينها».
وأكد مستشار رئيس الوزراء للعلاقات الخارجية فرهاد علاء الدين أن «الحكومة العراقية مصممة على الحفاظ على استقرار وأمن الدولة»، مضيفا أنه «لن يتم التسامح مع أية محاولة لزعزعة استقرار البلاد».
وفي وقت سابق، أكد مسؤول عسكري أميركي، ردا على سؤال من فرانس برس، أن «هجوما بعدة صواريخ أطلق على قوات التحالف الدولي والقوات الأميركية» في محيط قاعدة يونيون 3 ومجمع السفارة الأميركية في بغداد. وأضاف أنه «لم يتم تسجيل إصابات أو أضرار بالبنى التحتية».
ونددت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) بالهجوم على السفارة الأميركية، معتبرة في بيان نشر على موقع «إكس» (تويتر سابقا) أنه «لا يسع العراق تحمل أن يجر إلى صراع أوسع نطاقا، الأمر الذي من شأنه أن يهدد الاستقرار الذي تحقق بعد جهد جهيد والإنجازات التي تحققت حتى الآن».

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