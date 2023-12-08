هيئة بحرية بريطانية سفينة في البحر الأحمر تلقت بلاغا بتغيير مسارها

هيئة بحرية بريطانية سفينة في البحر الأحمر تلقت بلاغا بتغيير مسارها
التاريخ
12/8/2023 2:34:41 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية الجمعة إنها تلقت بلاغات عن أن كيانا يصف نفسه بأنه السلطات اليمنية أصدر أمرا لسفينة بتغيير مسارها في جنوب البحر الأحمر.
وأضافت الهيئة في بيان أنها نصحت السفن الموجودة في المنطقة المحيطة بتوخي الحذر والإبلاغ عن أي نشاط مريب.
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