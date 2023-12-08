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هيئة بحرية بريطانية سفينة في البحر الأحمر تلقت بلاغا بتغيير مسارها

12/8/2023 2:34:41 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية الجمعة إنها تلقت بلاغات عن أن كيانا يصف نفسه بأنه السلطات اليمنية أصدر أمرا لسفينة بتغيير مسارها في جنوب البحر الأحمر.
وأضافت الهيئة في بيان أنها نصحت السفن الموجودة في المنطقة المحيطة بتوخي الحذر والإبلاغ عن أي نشاط مريب.

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