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اتهام نجل الرئيس الأميركي جو بايدن بالاحتيال الضريبي

12/8/2023 2:34:40 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) وجه القضاء الفيدرالي لائحة اتهام ثانية إلى نجل الرئيس جو بايدن، وهذه المرة بتهمة الاحتيال الضريبي، الأمر الذي سيزيد من حملة المعارضة الجمهورية قبل عام من الانتخابات الرئاسية الأميركية.
وجاء في لائحة الاتهام أن هانتر بايدن (53 عاما) «كان متورطا في مخطط» سمح له بتجنب دفع 1.4 مليون دولار من الضرائب المستحقة للفترة الضريبية من العام 2016 إلى العام 2019.
وأضافت اللائحة، التي تتضمن تفاصيل تسعة اتهامات تراوح بين التهرب الضريبي والإقرارات الكاذبة، أنه «أنفق ملايين الدولارات على أسلوب حياة باهظ بدلا من دفع ضرائبه».
وأنفق المحامي ورجل الأعمال السابق أمواله لتمويل تعاطيه المخدرات، ودفع تكاليف «المرافقين» والسيارات والملابس الفاخرة، وفق لائحة الاتهام.
وتعني لائحة الاتهام الجديدة أن نجل الرئيس، الذي يلاحق أيضا بتهمة حيازة سلاح بشكل غير قانوني، قد يحاكم مرتين السنة المقبلة، بينما يسعى والده لإعادة انتخابه رئيسا للولايات المتحدة.

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