بوتين يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية الروسية في 2024

بوتين يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية الروسية في 2024
التاريخ
12/8/2023 2:34:40 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء الجمعة أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن أنه سيرشح نفسه لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في 2024.
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