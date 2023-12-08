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بوتين يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية الروسية في 2024

12/8/2023 2:34:40 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء الجمعة أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن أنه سيرشح نفسه لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في 2024.

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