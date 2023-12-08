إسرائيل تكثف غاراتها على غزة وأعمال عنف في الضفة والقسام تحبط محاولة إسرائيلية لاستعادة جندي محتجز

MENAFN - Al-Anbaa) دارت معارك عنيفة الجمعة داخل أكبر مدن قطاع غزة وفي محيطها، بعد شهرين على هجوم حركة «حماس» ضد إسرائيل واندلاع حرب تحصد أعدادا متزايدة من القتلى، فيما أكدت الحركة إنها أحبطت محاولة لتحرير محتجزين في غزة ومقتل أحدهم.

وبعدما ركز الجيش الإسرائيلي هجومه البري ضد «حماس» في مرحلة أولى في شمال غزة، وسع عملياته هذا الأسبوع إلى جنوب القطاع، حيث يحتشد زهاء مليوني مدني باتوا محاصرين في بقعة تضيق مساحتها تدريجيا.

وبإسناد جوي وبحري، وصلت دبابات وجرافات إسرائيلية إلى خان يونس ودار قتال في هذه المدينة الأكبر في جنوب القطاع، كما اشتبك مقاتلو «حماس» مع الجيش الإسرائيلي شمالا في مدينة غزة ومنطقة جباليا المجاورة.

وفي دير البلح وسط قطاع غزة حيث يحتدم القتال، يستمر تدفق الجرحى إلى المستشفيات، بينهم العديد من الأطفال. وقالت ريمة منسي، وهي من سكان غزة، لوكالة «فرانس برس» إنها فقدت «كل الأشخاص الذين أحببناهم، كلهم».

وفي شمال مدينة خانيونس (جنوب)، هزت عمليات القصف التي نفذها الجيش الإسرائيلي حي الكتيبة، حسبما أفاد مراسل وكالة «فرانس برس».

وأعلن الجيش الإسرائيلي الجمعة أنه «ضرب 450 هدفا» في غزة في عمليات برية وجوية وبحرية، ما أسفر عن مقتل «العديد من الفلسطينيين».

من جهته، شدد الرئيس الأميركي جو بايدن في اتصال مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على «الحاجة الماسة» لحماية المدنيين مع احتدام القتال، داعيا إلى إنشاء ممرات إنسانية «لفصل السكان المدنيين عن حماس».

في هذه الأثناء، بدأت إسرائيل الاحتفال مساء الخميس بما يسمى عيد الأنوار اليهودي، وشاركت عائلات رهائن وأقارب لهم في وقفة في تل أبيب أضاؤوا خلالها الشموع تكريما لمن لايزالون محتجزين لدى «حماس».

في غضون ذلك، يحاول الآلاف الفرار من القتال للتوجه نحو رفح على الحدود المصرية، المكان الوحيد الذي لاتزال توزع فيه مساعدات إنسانية ولو بكميات محدودة.

وقال عبدالله أبودقة «منذ شهرين ننتقل من مكان إلى آخر، نحن متعبون جدا»، متحدثا عن «أصعب شهرين» في حياته.

ووصل أحمد حجاج إلى رفح من مخيم الشاطئ في الشمال، وتحدث عن الوضع الذي يواصل التدهور قائلا «ليس لدينا الضروريات الأساسية، والوضع يزداد سوءا يوما بعد يوم، ولا حل سياسيا في الأفق».

وخارج قطاع غزة، تستمر أعمال العنف أيضا في الضفة الغربية المحتلة، حيث قتلت القوات الإسرائيلية 6 فلسطينيين خلال عملية توغل في مخيم الفارعة للاجئين الجمعة، حسبما أفادت وزارة الصحة التابعة للسلطة الفلسطينية.

كما عززت شرطة الاحتلال وجودها في محيط البلدة القديمة بالقدس وعند مداخل المسجد الأقصى ومنعت أعدادا كبيرة من المصلين الفلسطينيين من الوصول إلى الأقصى للجمعة التاسعة، حسبما أفادت قناة «الجزيرة».

في المقابل، قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة «حماس»، الجمعة إنها أحبطت محاولة لتحرير محتجزين نفذتها قوات خاصة إسرائيلية في قطاع غزة مما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من الجنود الإسرائيليين بالإضافة إلى مصرع أحد المحتجزين.

وذكرت كتائب القسام في بيان نشر عبر تطبيق «تلغرام»: «تم اكتشاف قوة صهيونية خاصة أثناء محاولتها التقدم لتحرير أحد أسرى العدو والاشتباك معها مما أدى إلى مقتل وإصابة أفراد القوة». ولم يحدد البيان عدد القتلى والمصابين.

وقال بيان القسام إن المحتجز القتيل كان جنديا أسيرا اسمه ساعر باروخ (25 عاما). وتشير قوائم الرهائن التي نشرتها إسرائيل إلى أن أحدهم يدعى سحر باروخ، وهو طالب مدني كان يبلغ من العمر 24 عاما عندما اقتيد من منزله خلال هجوم «حماس» في 7 اكتوبر الماضي.

وقال إيلون ليفي المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية في مؤتمر صحافي عندما سئل عن رواية «حماس» عن المداهمة الفاشلة «لن نعلق على الحرب النفسية التي تواصل حماس شنها ضد شعب إسرائيل».

وأضاف «نحمل حماس المسؤولية الكاملة عن سلامة وصحة هؤلاء الرهائن».

في الأثناء، شارك آلاف الأردنيين الجمعة في تظاهرة على مقربة من السفارة الأميركية في عمان مطالبين بإغلاقها، ومنددين بدعم الولايات المتحدة «رأس الإرهاب» لحرب إسرائيل في قطاع غزة.

وأفادت «فرانس برس» ومصادر أمنية بأن نحو ثلاثة آلاف شخص تظاهروا في منطقة قريبة من سفارة الولايات المتحدة غرب عمان، بعدما منع رجال الأمن المتظاهرين من الاقتراب منها، حاملين أعلاما أردنية وفلسطينية.

وهتف هؤلاء «أميركا هي هي، أميركا رأس الحية» و«المقاومة مش إرهاب، أميركا رأس الإرهاب»، إضافة إلى «السفارة بتعمل إيه؟ كل الطاقم سي آي إيه».

وحملوا لافتات كتب على بعضها «أميركا تقتل الأطفال في غزة»، و«الإرهاب والإبادة الجماعية والتطهير العرقي، صنع أميركي»، إضافة إلى صور للرئيس الأميركي جو بايدن كتب أسفلها «مجرم حرب».

من جهة أخرى، شارك نحو 1500 شخص في تظاهرة أخرى انطلقت عقب صلاة الجمعة وسط عمان تنديدا بهجوم إسرائيل على غزة ودعما لـ «المقاومة».

كما شارك المئات في تظاهرات مماثلة في كل من إربد (شمال المملكة) ومعان والعقبة (جنوب).