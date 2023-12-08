مجلس الأمن يعقد جلسة بدعوة من غوتيريش لتفعيل المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة لفرض هدنة في غزة



مندوبة قطر أمام مجلس الأمن: دول التعاون الخليجي تؤكد وقوفها التام مع الشعب الفلسطيني الشقيق حتى حصوله على جميع حقوقه المشروعة

فرنسا وبريطانيا ومصر تدعو لهدنة إنسانية جديدة وفورية في غزة

ممثل الولايات المتحدة: لا نؤيد وقف إطلاق نار فوري ولا تهجير الفلسطينيين في غزة

مندوب الصين أمام مجلس الأمن: وقف إطلاق النار سينقذ المدنيين في غزة ويمنع فوضى إقليمية

مندوب روسيا في مجلس الأمن: إسرائيل ترتكب جرائم حرب في غزة

مندوب فلسطين أمام مجلس الأمن: إسرائيل تخطط لتطهير عرقي في غزة

مندوب الإمارات: الطريق الوحيد لوقف المأساة الراهنة في غزة هو فرض وقف إطلاق

نار

جديد مندوب إسرائيل يُهاجم غوتيريش بسبب دعوته لتفعيل المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من «الانهيار الكامل لنظام الدعم الإنساني في غزة والأمر ستكون له عواقب وخيمة».

جاء ذلك في جلسة لمجلس الأمن تحت ضغط الأمين العام للأمم المتحدة في دعوة إلى «وقف فوري لإطلاق النار لدواع إنسانية»، مستندا الى المادة 99 من ميثاق المنظمة الأممية التي تتيح له «لفت انتباه» المجلس إلى ملف «يمكن أن يعرض السلام والأمن الدوليين للخطر»، في أول تفعيل لهذه المادة منذ عقود.

وعليه قال غوتيريش: كتبت إلى مجلس الأمن مستشهدا بالمادة 99 لأننا وصلنا إلى نقطة الانهيار. مناشدا الأعضاء لوقف إطلاق نار لأسباب إنسانية.

وأضاف ان العمليات العسكرية المتواصلة في غزة تحد من إمكانية الوصول إلى المحتاجين للمساعدات الإنسانية.

وقال مندوب دولة الإمارات المتحدة في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي ان السبيل الوحيد لوقف المأساة الحالية في قطاع غزة هو فرض المجلس لوقف فوري لإطلاق النار مجددا من أجل هدنة إنسانية. وشدد على انه لا يمكن استخدام القوة العسكرية لغرض حل النزاع. ونوه الى ان دولة الإمارات تقدمت بمشروع قرار بهذا الخصوص ليصوت عليه

مجلس

الأمن.

من جهة آخرى هاجم مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة جلعاد اردن الدعوة الاستثنائية لأمينها العام أنطونيو غوتيريش لتفعيل المادة 99 من ميثاق المنظمة الأممية والتصويت في مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار لفرض هدنة فورية.

وتتيح هذا المادة «لفت انتباه» المجلس إلى ملف «يمكن أن يعرض السلام والأمن الدوليين للخطر»، في أول تفعيل لهذه المادة منذ عقود.

وقال المندوب الإسرائيلي ان الحرب الروسية على أوكرانيا كانت اول حرب في اوروبا منذ الحرب العالمية، ما تسبب بقتل وتشريد الملايين وتسبب في تهديد سلاسل الغذاء العالمية، وفي سورية قتل مئات الآلاف وشرد الملايين، متسائلا: ألم تكن هذه الحروب تهديدا للسلم والأمن الدوليين؟ وزعم أن الأمن الإقليمي لن يتحقق إلا بالقضاء على «حماس»، معتبرا انها «أصل المشكلة»، ودعا أعضاء المجلس لعدم التصويت على مشروع القرار.

وكان أردان هاجم في وقت سابق الأمين العام للأمم المتحدة بسبب موقفه من الحرب الإسرائيلية على غزة ودعاه للاستقالة.

وقال مندوب فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور إن إسرائيل تخطط لتطهير عرقي في قطاع غزة. وأضاف منصور في كلمته أمام جلسة خصصها مجلس الأمن لبحث التطورات في الشرق الأوسط إن هدف إسرائيل من الحرب الأن هو دفع الناس إلى ترك وطنهم ومغادرته. وشدد على أن إسرائيل تهدف إلى إنهاء القضية الفلسطينية والقضاء

على

السلام.

وأكد مندوب روسيا في مجلس الأمن ان موسكو تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار وتستنكر وترفض أي محاولات التهجير القسري من غزة. وشدد على أن روسيا تقف الى جانب حقوق فلسطين بدولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية اعتمادا على القرارات الدولية المعروفة والمبادرة العربية للسلام. ونؤيد مشروع القرار الذي قدمته دولة الإمارات بشأن وقف إطلاق

النار

في

غزة.

وقد قال مندوب الصين في جلسة مجلس الأمن الدولي إنه يجب علينا التحرك بأقصى سرعة ممكنة لحماية المدنيين في غزة ووقف اطلاق النار هو الذي سينقذ الارواح. الصين تؤيدتماما مشروع القرار المقدم من دولة الإمارات العربية المتحدة بهذا الخصوص وتحث بقية أعضاء مجلس الأمن للتصويت عليه بالقبول. ونوه الى ان وقف إطلاق النار سيمنع كذلك فوضى إقليمية في

الشرق

الأوسط.

ودعا مندوب الولايات المتحدة الأميركية في مجلس الأمن إلى إدانة هجوم 7 أكتوبر الذي نفذته حركة حماس ضد إسرائيل.

وقال إن واشنطن لا تريد الدعوة لوقف إطلاق نار فوري لأن حماس لا تريد السلام، على حد وصفه. ودعا إلى إطلاق الرهائن لدى حركة المقاومة الفلسطينية (حماس). كما دعا إسرائيل إلى التزام القانون الدولي في حربها وأن تقلل الخسائر في صفوف المدنيين الفلسطينيين وعدم دفعهم

للتهجير

قسرا.

,قالت مندوبة بريطانيا في مجلس الأمن ان بلادها ترى أنه الضروري البناء على العمل المحوري الذي قامت به مصر وقطر والولايات المتحدة الأميركية بشأن الوساطة في الحرب بين اسرائيل وحركة «حماس»، وذلك من اجل التوصل لوقف جديد لاطلاق النار في غزة.

بدوره، جدد مندوب فرنسا دعوة باريس إلى هدنة انسانية جديدة وفورية في القطاع تؤدي إلى وقف دائم لاطلاق النار.

من جهته، قال مندوب مصر، في كلمته، أمام مجلس الأمن ان المجلس عجز على مدار شهرين للتوصل لقرار لوقف اطلاق النار.

وشدد على ان ما يحدث في غزة الآن ليس حربا ضد جماعة مسلحة بل هي حرب للإبادة الجماعية والعقاب الجماعي للشعب الفلسطيني، هي محاولة للقضاء على هذا الشعب الشقيق وتصفية قضيته.

وتسجل المجموعة العربية ان الاحتلال الغاشم يتكرر ايضا على لبنان وسورية، حيث يستهدف الآمنين في جنوب لبنان ويقتل الصحافيين.

تدعو المجموعة مجلس الامن للقيام بمسؤولياته، وتطالبه بوقف فوري لاطلاق النار في غزة وفقا لمشروع القرار الذي قدمته دولة الامارات العربية المتحدة باسم المجموعة العربية، كما ندعوه للتعامل الحثيث مع الوضع الانساني المأساوي في غزة.

وشددت مندوبة دولة قطر في مجلس الأمن الدولي على أن دول مجلس التعاون الخليجي تدين وتستنكر العدوان الإسرائيلي على غزة، وترفض أية مبررات بأن هذا العدوان هو نوع من الدفاع عن النفس.

وأكدت، في كلمتها باسم دول مجلس التعاون الخليجي أمام مجلس الامن، على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، واتخاذ الخطوات الكفيلة بسرعة دخول المساعدات الانسانية الى الاشقاء في غزة، وكذلك ادخال الكهرباء والغذاء وغيرها من الامدادات الضرورية، كما ندعو المجتمع الدولي إلى زيادة الدعم الانساني العادل الى القطاع.

وقالت مندوبة قطر إن دول مجلس التعاون الخليجي تؤكد موقفها من مركزية القضية الفلسطينية وضرورة انهاء الاحتلال الاسرائيلي وتأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة على جميع الاراضي المحتلة وعاصمتها لقدس الشرقية، وضمان حقوق اللاجئين.

وتابعت: كما تعلن تضامن دول مجلس التعاون الخليجي تضامنها التام مع الشعب الفلسطيني الشقيق وتدعوه للثبات على ارضه لحين حصوله على جميع حقوقه المشروعة.

وأشارت إلى ان دول مجلس التعاون تدعو إلى إعادة إطلاق جهود تحقيق السلام وفقا لقرارات الشرعية الدولية والمبادرة العربية للسلام.