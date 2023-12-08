رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري المجتمع الدولي عليه واجب أخلاقي بوقف قتل المدنيين الفلسطينيين في غزة

(MENAFN
- Al-Anbaa) قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني إن هناك التزاما اخلاقيا على المجتمع الدولي لوقف قتل المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.
وأشار الشيخ محمد بن عبدالرحمن في تصريحات من العاصمة الاميريكية واشنطن إلى ان مواصلة الحرب تزيد المخاطر على الرهائن المدنيين الاسرائيليين في غزة.
وشدد على ضرورة وقف جديد لإطلاق النار في القطاع، وقال مستغرباً: هذه أول مرة في حياتي على الأقل ارى ان الدعوة لوقف اطلاق النار تصبح قضية
مثيرة
للجدل.
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