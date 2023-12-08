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رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري المجتمع الدولي عليه واجب أخلاقي بوقف قتل المدنيين الفلسطينيين في غزة

12/8/2023 2:34:40 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني إن هناك التزاما اخلاقيا على المجتمع الدولي لوقف قتل المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأشار الشيخ محمد بن عبدالرحمن في تصريحات من العاصمة الاميريكية واشنطن إلى ان مواصلة الحرب تزيد المخاطر على الرهائن المدنيين الاسرائيليين في غزة.

وشدد على ضرورة وقف جديد لإطلاق النار في القطاع، وقال مستغرباً: هذه أول مرة في حياتي على الأقل ارى ان الدعوة لوقف اطلاق النار تصبح قضية
مثيرة
للجدل.

MENAFN08122023000130011022ID1107562075

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