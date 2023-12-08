وزير الخارجية السعودي نحن بحاجة لخارطة طريق موثوقة لإقامة دولة فلسطينية

MENAFN - Al-Anbaa) طالب وزراء خارجية عرب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة ووقف الحرب بين اسرائيل وحركة «حماس» الفلسطينية.

وقال وزير الخارجية السعودي صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان باسم المجموعة العربية «نعتقد أنه من الضروري وضع حد للمعارك بشكل فوري»، داعيا مجلس الأمن إلى الموافقة على مشروع قرار بوقف إنساني لإطلاق النار في غزة.

وأضاف أنه يجب أن تكون هناك أيضا خارطة طريق موثوقة لإقامة دولة فلسطينية.

وتابع الأمير فيصل بن فرحان: مستعدون لمناقشة ما الذي سيأتي بعد بمجرد توقف القتال في غزة، مشددا على الحاجة إلى زيادة فورية وكبيرة للمساعدات الإنسانية في القطاع، مشيرا الى الارتفاع الكبير في عدد الضحايا المدنيين وان الوضع الإنساني يتدهور.

من جهته، قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إن فشل مجلس الأمن الدولي في اتخاذ قرار بخصوص الحرب في غزة يعطي رخصة لإسرائيل «لمواصلة مذبحتها» هناك، مشيرا الى ان الوضع «يغلي» في الضفة الغربية المحتلة.