Friday, 08 December 2023 11:05 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزير الخارجية السعودي نحن بحاجة لخارطة طريق موثوقة لإقامة دولة فلسطينية

12/8/2023 2:34:40 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) طالب وزراء خارجية عرب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة ووقف الحرب بين اسرائيل وحركة «حماس» الفلسطينية.

وقال وزير الخارجية السعودي صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان باسم المجموعة العربية «نعتقد أنه من الضروري وضع حد للمعارك بشكل فوري»، داعيا مجلس الأمن إلى الموافقة على مشروع قرار بوقف إنساني لإطلاق النار في غزة.

وأضاف أنه يجب أن تكون هناك أيضا خارطة طريق موثوقة لإقامة دولة فلسطينية.

وتابع الأمير فيصل بن فرحان: مستعدون لمناقشة ما الذي سيأتي بعد بمجرد توقف القتال في غزة، مشددا على الحاجة إلى زيادة فورية وكبيرة للمساعدات الإنسانية في القطاع، مشيرا الى الارتفاع الكبير في عدد الضحايا المدنيين وان الوضع الإنساني يتدهور.

من جهته، قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إن فشل مجلس الأمن الدولي في اتخاذ قرار بخصوص الحرب في غزة يعطي رخصة لإسرائيل «لمواصلة مذبحتها» هناك، مشيرا الى ان الوضع «يغلي» في الضفة الغربية المحتلة.

MENAFN08122023000130011022ID1107562074

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث